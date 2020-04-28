люблю работать, люблю дома
Выполню любые работы, связанные с текстами, а именно:
• транскрибация, качественная и дословная
• написание статей, описаний, рассказов, сценариев
• распознавание текста на картинке
• работа с исправлением ошибок
• повышение оригинальности в работах до 80-90%
Быстрая работа, оформление, которое нужно Вам, а не как удобно мне, вношу правки по просьбе, легко и без претензий.
Буду рада сотрудничеству и работе на постоянной основе.
Оплату принимаю на кошелёк, удобный Вам.
+79534503497
Для связи, если тут не получится, доступна в What’sApp, в любое время дня и ночи (:
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую! Интересное и необычное исполнение!!!СПАСИБО!
Ответный отзыв
Всё чётко и по делу, задачу дали понять в полном объёме, отличный заказчик, оплата моментально, рекомендую! ☀ С такими людьми очень приятно работать (:
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена хорошо. Благодарю)
Ответный отзыв
Всё чётко и без всякой ерунды, оплата моментально, задание не сложное, даже интересное лично для меня, буду рада ещё сотрудничать :)