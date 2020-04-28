люблю работать, люблю дома

Выполню любые работы, связанные с текстами, а именно:

• транскрибация, качественная и дословная

• написание статей, описаний, рассказов, сценариев

• распознавание текста на картинке

• работа с исправлением ошибок

• повышение оригинальности в работах до 80-90%

Быстрая работа, оформление, которое нужно Вам, а не как удобно мне, вношу правки по просьбе, легко и без претензий.

Буду рада сотрудничеству и работе на постоянной основе.

Оплату принимаю на кошелёк, удобный Вам.

+79534503497

Для связи, если тут не получится, доступна в What’sApp, в любое время дня и ночи (: