nichii

Виктория nichii

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
люблю работать, люблю дома

Выполню любые работы, связанные с текстами, а именно:

• транскрибация, качественная и дословная

• написание статей, описаний, рассказов, сценариев

• распознавание текста на картинке 

• работа с исправлением ошибок

• повышение оригинальности в работах до 80-90%

Быстрая работа, оформление, которое нужно Вам, а не как удобно мне, вношу правки по просьбе, легко и без претензий. 

Буду рада сотрудничеству и работе на постоянной основе.

Оплату принимаю на кошелёк, удобный Вам. 

+79534503497

Для связи, если тут не получится, доступна в What’sApp, в любое время дня и ночи (: 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

dimamsk
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Написать несколько предложений о продукции
Рекомендую! Интересное и необычное исполнение!!!СПАСИБО!
Всё чётко и по делу, задачу дали понять в полном объёме, отличный заказчик, оплата моментально, рекомендую! ☀ С такими людьми очень приятно работать (:
Ответный отзыв
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Набрать текст из аудио
Работа выполнена хорошо. Благодарю)
Всё чётко и без всякой ерунды, оплата моментально, задание не сложное, даже интересное лично для меня, буду рада ещё сотрудничать :)
Ответный отзыв