Ищу грамотного специалиста, который способен увеличить посещаемость на сайте до 500 уникальных посетителей в день. Нужна целевая аудитория. Также нужен человек, который грамотно сможет подкорректировать ключевые слова. сайт anlix.net от вас требуется только цена и способ (как ...
- $50Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Поступила жалоба на сайт, о том что с него идёт отправка спам-сообщений. Уже была такая проблема.. пришлось просто отключить e-mail сервер на сайте. Провайдер уверяет что рассылка была именно с сайта. Предоставлю полную информацию для решения ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо проверить сайт на наличие ошибок. Уже сменил 2 хостинга по причине того, что с сайта идёт рассылка спам-сообщений. Рассылку спама я не делал, очевидно что сайт был взломан каким=то образом. Хотелось бы найти человека, который локально установит ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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15 лет назад
Отличный заказчик! Очень активно участвует в работе, всё время был он-лайн!
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Сделал всё быстро и качественно, чего я сам не ожидал. Приятный в общении человек. Помимо устранённых неполадок внёс много новшеств в мой проект. Советую всем.