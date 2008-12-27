nicksonNn

Александр Никонов nicksonNn

 
37 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Увеличить посещаемость до 500 уников

    $50

    Ищу грамотного специалиста, который способен увеличить посещаемость на сайте до 500 уникальных посетителей в день. Нужна целевая аудитория. Также нужен человек, который грамотно сможет подкорректировать ключевые слова. сайт anlix.net от вас требуется только цена и способ (как ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проверить сайт

    $10

    Поступила жалоба на сайт, о том что с него идёт отправка спам-сообщений. Уже была такая проблема.. пришлось просто отключить e-mail сервер на сайте. Провайдер уверяет что рассылка была именно с сайта. Предоставлю полную информацию для решения ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проверить сайт

    Необходимо проверить сайт на наличие ошибок. Уже сменил 2 хостинга по причине того, что с сайта идёт рассылка спам-сообщений. Рассылку спама я не делал, очевидно что сайт был взломан каким=то образом. Хотелось бы найти человека, который локально установит ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Stability
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Проверить сайт
Отличный заказчик! Очень активно участвует в работе, всё время был он-лайн!
Сделал всё быстро и качественно, чего я сам не ожидал. Приятный в общении человек. Помимо устранённых неполадок внёс много новшеств в мой проект. Советую всем.
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