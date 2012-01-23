nightllove

Лилия nightllove

 
34 годаУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Занимаюсь ретушированием и коррекцией фотографий и изображений. Фотоколлаж.

Дизайн сайтов!!!!!!! Шапки и лого к сайтам...

Готова сотрудничать. Есть опыт.

Работаю в программе PHOTOSHOP CS

Статьи,Тексты,копирайтинг, рерайтинг.

Готова сотрудничать. Есть опыт.

Обращайтесь :

mail: [email protected]

icq: 559259088

Дизайн сайтаPhotoshop
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