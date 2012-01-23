Занимаюсь ретушированием и коррекцией фотографий и изображений. Фотоколлаж.
Дизайн сайтов!!!!!!! Шапки и лого к сайтам...
Готова сотрудничать. Есть опыт.
Работаю в программе PHOTOSHOP CS
Статьи,Тексты,копирайтинг, рерайтинг.
Готова сотрудничать. Есть опыт.
Обращайтесь :
mail: [email protected]
icq: 559259088
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