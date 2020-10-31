Требуется профессиональная ретушь 55 фотографий с выпрямлением линий на чемоданах. Обработка изображений должна быть качественной, с учетом всех деталей. Примеры работ прилагаются.
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
7 месяцев назад
Требуется профессиональная ретушь 55 фотографий с выпрямлением линий на чемоданах. Обработка изображений должна быть качественной, с учетом всех деталей. Примеры работ прилагаются.
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