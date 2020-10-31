nikakars

Ника Карс nikakars

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$73
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ретушь фото

    Требуется профессиональная ретушь 55 фотографий с выпрямлением линий на чемоданах. Обработка изображений должна быть качественной, с учетом всех деталей. Примеры работ прилагаются.

    Ретушь фотографий
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Логотип

    $30

    Создайте логотип для FRIENDLY CLUB SHOP, сохранив указанный цвет и стиль. Слово 'shop' должно располагаться внизу, под ободком с надписью 'est 2016, skreenprinting', а сверху разместите 'FEEL THE DREAM'.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать обложку для вконтакте для мобильных устройств

    $5

    Сделать обложку для сообщества "Плюшевые медведи" в вконтакте, вид только для мобильных устройств (обязательно чтобы с телефона обложка не обрезалась, и были видны ключевые слова). Примерно что-то похожее как на тёмной картинке, ключевые слова например: ... ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
29 минут назад
$55
10 баллов
7 месяцев назад
Ретушь фото
Ретушь фотографий
Хорошая заказчица. Приятная коммуникация, своевременная оплата. Спасибо!
Работа выполнена в срок, без доработок, благодарю Мане за работу ?
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$18
10 баллов
3 года назад
Логотип
С Никой было очень приятно и легко работать - и проект был интересный. Успех во многом был обусловлен чётким заданием с примерами. Буду рада сотрудничать вновь!
Всё отлично, без дороботок приняла работу, буду обращаться к Марине!
Ответный отзыв
Hovi
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать обложку для вконтакте для мобильных устройств
Приятно было работать с Никой, отличный заказчик! Всегда на связи, быстрая оплата. Спасибо за интересный проект. С удовольствием еще посотрудничаю! Всем рекомендую!
Спасибо большое Кристине за сотрудничество, было очень много доработок, так как очень придирчивый заказчик, всё было исполнено. Приятно было работать, буду ещё обращаться:)
Ответный отзыв