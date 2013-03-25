Сертифицированный специалист Google AdWords

Я специализируюсь на создании профессиональных кампаний в Google AdWords. Выбирая меня для создания РК в AdWords – вы получите качественно выполненную рекламную кампанию, которая будет состоять из:

- объемного списка ключевых слов разбитых в группы (по 5-15 слов в группе)

- объявлений, которые соответствуют ключевым словам (это даст возможность вашим объявлениям достичь высокого CTR)

- детально-проработанных списков минус-слов…

И еще множество полезных фишек, которые не используют ваши конкуренты. Также после завершения работы я предоставлю 10 дней бесплатной консультации по работе рекламной кампании.

Кампании, созданные мною, имеют четкую и понятную структуру, в которой легко разобраться и которой легко управлять.