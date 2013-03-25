Сертифицированный специалист Google AdWords
Я специализируюсь на создании профессиональных кампаний в Google AdWords. Выбирая меня для создания РК в AdWords – вы получите качественно выполненную рекламную кампанию, которая будет состоять из:
- объемного списка ключевых слов разбитых в группы (по 5-15 слов в группе)
- объявлений, которые соответствуют ключевым словам (это даст возможность вашим объявлениям достичь высокого CTR)
- детально-проработанных списков минус-слов…
И еще множество полезных фишек, которые не используют ваши конкуренты. Также после завершения работы я предоставлю 10 дней бесплатной консультации по работе рекламной кампании.
Кампании, созданные мною, имеют четкую и понятную структуру, в которой легко разобраться и которой легко управлять.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Николай создал компанию, подобрал ключевые слова, сделал качественные объявления, в общем, работу выполнил. сотрудничеством довольны.
$10
10 баллов
12 лет назад
Заказывал настройку рекламной кампании на Я.Директ. Николай очень глубоко и со знанием дела выполнил работу. Благодарю! Буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Отличный работодатель - всем рекомендую. С оплатой работы не замедлил ни на секунду. Было очень приятно работать с Константином.