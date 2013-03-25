nike1989

Николай nike1989

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сертифицированный специалист Google AdWords

Я специализируюсь на создании профессиональных кампаний в Google AdWords. Выбирая меня для создания РК в AdWords – вы получите качественно выполненную рекламную кампанию, которая будет состоять из:

- объемного списка ключевых слов разбитых в группы (по 5-15 слов в группе)

- объявлений, которые соответствуют ключевым словам (это даст возможность вашим объявлениям достичь высокого CTR)

- детально-проработанных списков минус-слов…

И еще множество полезных фишек, которые не используют ваши конкуренты. Также после завершения работы я предоставлю 10 дней бесплатной консультации по работе рекламной кампании.

Кампании, созданные мною, имеют четкую и понятную структуру, в которой легко разобраться и которой легко управлять.

Отзывы заказчиков

Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создать РК в Директе под НЧ для интернет-магазина
Николай создал компанию, подобрал ключевые слова, сделал качественные объявления, в общем, работу выполнил. сотрудничеством довольны.
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Создание рекламной компании в яндекс директ
Заказывал настройку рекламной кампании на Я.Директ. Николай очень глубоко и со знанием дела выполнил работу. Благодарю! Буду сотрудничать и дальше.
Отличный работодатель - всем рекомендую. С оплатой работы не замедлил ни на секунду. Было очень приятно работать с Константином.
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