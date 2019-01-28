nikolaymuha

Начал увлечение дизайном в 2017 году. До того момента пробовал себя в разных сферах профессиональной обработки и дизайна полиграфии с помощью Фотошоп. Пришёл к дизайну интерфейсов и работаю с частными заказчиками прорабатывая для них удобность User Experience и приятный дизайн Пользовательского интерфейса. Специализируюсь на разработке UX/UI дизайнов мобильных приложений для необходимой вам мобильной платформы.

Работаю с заказчиками, которые понимают что современный клиент привязан к смартфону и очень требователен. Современный клиент не прощает ошибок и когда компания общается с ним при помощи приложений, это очень важно чтобы для клиента это общение было очень приятным и лёгким. Профессиональный интерфейс выводит современную компанию на совершенно новый уровень взаимодействия с клиентом. В обязательном порядке поднимает статус компании в глазах пользователя, а компании становится всё проще понимать своего клиента.

Я страстно люблю настраивать все те инструменты, которые Вы дадите мне в тех. задании в одну приятную и невероятно удобную экосистему, которая сумеет предложить клиенту один из лучших способов купить ваш товар - не задумываясь как он это делает.

У меня никогда нет более двух клиентов одновременно что даёт мне возможность создавая думать в одном направлении что я нахожу необыкновенно важным фактором в вопросах качества и скорости выполнения заказа!

Вдохновлён видением интерфейсов ведущими лидерами IT индустрии что помогает мне всегда быть на волне современных трендов. Выпускаете ли вы новое приложение или обновление для существующего, - я разработаю такой дизайн, который снесет крышу вашим конкурентам и подарит вам отличный кредит доверия со стороны пользователя. Продаёте ли вы датчики контроля давления для гидравлических систем либо же бургеры - я помогу вам сделать так, чтобы вашему клиенту было удобно сделать эту покупку.

Я рабртаю над тем, чтобы клиент идентифицировал ваше приложение как часть современных мобильных операционных систем.

Прошу смотреть моё портфолио. И если Вам понравится визуальное восприятие и понятность моих интерфейсов, тогда я с удовольствием помогу вам в разработке, редизайне или же улучшении существующего приложения.

Если вы любите консультироваться и задавать миллион вопросов касательно возможностей вашего приложения - это великолепно и существенно поможет мне лучше понять вас. Если же вы просто хотите получить то за чем пришли без необходимости углубления в тему интерфейса - вы можете быть уверены в том, что ваше приложение будет соответствовать требованиям тех. задания и вы непременно добьетесь тех целей за которыми пришли к нашему с вами сотрудничеству.

Было приятно