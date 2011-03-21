nimb

Марат nimb

 
50 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
FreeBSD / Linux / MySQL / Perl / PostgreSQL

FreeBSD/Linux

Предоставляю услуги поддержки веб-проектов, оптимизации программного кода, баз данных.

MySQLPostgreSQLLinuxPerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
bz101
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Скрипт отправки сообщений - кодировка utf8_general
Профессионально! Толково! Опыт говорит сам за себя.
Плодотворно поработали над решением проблемы, вся необходимая информация была предоставлена. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
XakPC
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Разработка сервиса для FreeBSD
Задача была выполнена качественно и в срок.
Грамотно поставленная задача сэкономила и время, и средства.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$35/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$35/час
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$25/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга