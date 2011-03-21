FreeBSD / Linux / MySQL / Perl / PostgreSQL
FreeBSD/Linux
Предоставляю услуги поддержки веб-проектов, оптимизации программного кода, баз данных.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Профессионально! Толково! Опыт говорит сам за себя.
Ответный отзыв
Плодотворно поработали над решением проблемы, вся необходимая информация была предоставлена. С оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$35
10 баллов
13 лет назад
Задача была выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача сэкономила и время, и средства.
Веб-программирование
1 отзыв
$35/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$35/час
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$25/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга