Профессиональное образование журналиста
Кому нужны администраторы в группы с постоянным пабликом постов? Тематики любые. До сих пор веду один паблик:
Работаю в WordPress, знакома с html-кодированием. Ищу работу рерайтера и копирайтера. Хорошо справляюсь с seo-копирайтингом. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Справлюсь с работой контент-менеджера. Пишу и монтирую видео-инструкции в Camtasia Studio. Высшее журналистское образование, стаж работы в газете - 5 лет. В данный момент учусь на магистра, поэтому могу работать с курсовыми и дипломными проектами по гуманитарным направлениям. В свободное время пишу стихи.
Контакты: [email protected]
icq: 380222419
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
10 лет назад
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