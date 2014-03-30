Профессиональное образование журналиста

Кому нужны администраторы в группы с постоянным пабликом постов? Тематики любые. До сих пор веду один паблик:

http://vk.com/club49199697

Работаю в WordPress, знакома с html-кодированием. Ищу работу рерайтера и копирайтера. Хорошо справляюсь с seo-копирайтингом. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Справлюсь с работой контент-менеджера. Пишу и монтирую видео-инструкции в Camtasia Studio. Высшее журналистское образование, стаж работы в газете - 5 лет. В данный момент учусь на магистра, поэтому могу работать с курсовыми и дипломными проектами по гуманитарным направлениям. В свободное время пишу стихи.

Контакты: [email protected]

icq: 380222419