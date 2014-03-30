nina1023

Нина Кузнецова nina1023

 
33 годаРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональное образование журналиста

Кому нужны администраторы в группы с постоянным пабликом постов? Тематики любые. До сих пор веду один паблик:

http://vk.com/club49199697

Работаю в WordPress, знакома с html-кодированием. Ищу работу рерайтера и копирайтера. Хорошо справляюсь с seo-копирайтингом. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Справлюсь с работой контент-менеджера. Пишу и монтирую видео-инструкции в Camtasia Studio. Высшее журналистское образование, стаж работы в газете - 5 лет. В данный момент учусь на магистра, поэтому могу работать с курсовыми и дипломными проектами по гуманитарным направлениям. В свободное время пишу стихи.

Контакты: [email protected]

icq: 380222419

WordPressHTMLSEO-копирайтинг
Отзывы заказчиков
Wrong
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
8 баллов
10 лет назад
Требуется рерайтер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!