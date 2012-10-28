Надо сверстать страницы. Натянуть joomla с модулями календаря, формы отправки на почту. То, что должно примерно получиться можно увидеть в ispytanie.rar. Указываете ваши цены и сроки. Дамы и господа делайте ваши предложения полностью по заданию. – ...