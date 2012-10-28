Wrong

Алексей Петрунин Wrong

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Ведущий seo специлист web-студии "Яга"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Мобильная верстка главной страницы с адаптивом

    Добрый день. Нужна мобильная верстка главной страницы сайта referatmaster.ru с адаптивом. Эскиза нет, примерно сделать все то, что отображается на компе с мобильным меню. На выходе нужна просто html страница с мобильной версией.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с api

    есть api с выводом номером, бронированием. надо сделать такой же кабинет как в разделе акции(скрин прикрепил), но далее будет 1. бронирование (тоже через api) - клиент вводит ФИО, контактный номер, подгрузка файла паспорта (ФИО, конт. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и натяжка на joomla

    На главной странице слайдер. Дизайн всех страниц одинаковый. На сайте должна быть галерея. Эскиз приложил. Указываете цену и сроки.

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и joomla

    $250

    Надо сверстать страницы. Натянуть joomla с модулями календаря, формы отправки на почту. То, что должно примерно получиться можно увидеть в ispytanie.rar. Указываете ваши цены и сроки. Дамы и господа делайте ваши предложения полностью по заданию. – ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка для joomla

    $50

    Надо сверстать эскиз сайта и натянуть joomla. Сроки - сегодня вечером должно быть готово. Озвучьте цену.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рерайтер

    $500

    Нужен человек для постоянного рерайтинга текста различных тематик. Цена 30, 35 руб. за 1000 символов.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • WebAsyst Shop-Script

    Магазин на основе скрипта WebAsyst Shop-Script очень медленно грузится, надо исправить этот момент. Ваши цены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Yuumatov
Михаил 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$30
2 балла
5 лет назад
Мобильная верстка главной страницы с адаптивом
Не рекомендую к сотрудничеству данного заказчика. Исчез и не отвечает. Работа не оплачена.
_methereal_
Илья 
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Скрипт для отображения номеров
Конкретная постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.
Чуть-чуть не уложился в сроки. Но все качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
zavodite
Алексей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Подключить калькулятор ОСАГО через купленное api
Хороший, адекватный заказчик. Рекомендую.
Все сделано точно в срок и профессионально. Всегда выходит на связь, всегда доступен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Glam_Z
Ольга 
45 летГрузия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется рерайтер
Очень было приятно сотрудничать с Вами.
Все отлично.
Ответный отзыв
Galina_007
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Требуется рерайтер
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Было приятно сотрудничать.
Все отлично.
Ответный отзыв