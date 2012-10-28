Здравствуйте. Есть эскиз сайта в psd(все страницы) сверстать и натянуть на wordpress. Указывайте примерную цену, по срокам 30 дней.
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужна мобильная верстка главной страницы сайта referatmaster.ru с адаптивом. Эскиза нет, примерно сделать все то, что отображается на компе с мобильным меню. На выходе нужна просто html страница с мобильной версией.Закрыт5 лет назад
есть api с выводом номером, бронированием. надо сделать такой же кабинет как в разделе акции(скрин прикрепил), но далее будет 1. бронирование (тоже через api) - клиент вводит ФИО, контактный номер, подгрузка файла паспорта (ФИО, конт. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть api с токеном с доступом к номерам, надо сделать интерфейс - подключиться (токен спрятать в базу данных), отображение номеров и их фильтрация (скрин приложил)Завершен5 лет назад
Нужно подключить калькулятор ОСАГО по дизайну такой же как калькулятор КАСКО на сайте vashpolis.online/kasko.php через api – pkasko.com/dev/api/baseЗавершен7 лет назад
На главной странице слайдер. Дизайн всех страниц одинаковый. На сайте должна быть галерея. Эскиз приложил. Указываете цену и сроки.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Надо сверстать страницы. Натянуть joomla с модулями календаря, формы отправки на почту. То, что должно примерно получиться можно увидеть в ispytanie.rar. Указываете ваши цены и сроки. Дамы и господа делайте ваши предложения полностью по заданию. – ...Завершен10 лет назад
- $50
Надо сверстать эскиз сайта и натянуть joomla. Сроки - сегодня вечером должно быть готово. Озвучьте цену.Завершен11 лет назад
- $500
Нужен человек для постоянного рерайтинга текста различных тематик. Цена 30, 35 руб. за 1000 символов.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Натянуть oscommerce на дизайн. Пишите цены, опыт работы если есть и сроки.Завершен14 лет назад
Магазин на основе скрипта WebAsyst Shop-Script очень медленно грузится, надо исправить этот момент. Ваши цены.Завершен14 лет назад
- $100
Надо немного дописать сайт скрипта oscommerce vam edition, точнее добавить одну функциональность, смотрите приложенный файл.Завершен17 лет назад