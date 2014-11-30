К труду готов!
Готова к творческой, требующей нестандартного подхода, работе. (написание текстов, статей, работа в группах ВК)
Образование: Российский Государственный Профессионально Педагогический Университет
Специальность: Педагог - психолог, 5 курс.
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Логотипы и Знаки
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$4/час
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Наполнение сайтов
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$3/час
от $3от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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$2/час
от $2от 1 дня
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Фотосъемка
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$3/час
от $3от 1 дня
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