nnovice

Николай nnovice

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка доски объявлений на osclass

    работающая доска, на osclass 3.8.1 необходим ряд доработок: 1 - Размещение объявлений без регистрации. Пользователь указывает почту и телефон по маске и при наличии таких данных в базе объявления "склеиваются", под его учёткой. В ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать парсер 4х сайтов

    Добрый день, имеется сайт на CMS OSclass 3.8.1., так же имеются 4 сайта с объявлениями недвижимости, задача сделать так, чтобы их объявления оказались на нашем сайте, и далее еженедельно проходила проверка и догрузка, удаление по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Чат бот для салона красоты с интеграцией YСLIENTS

    Здравствуйте. Нужен программист, который разбирается/разберется в API сервиса YСLIENTS и создаст универсального чат-бота для салона красоты с возможностью записаться онлайн прямо оттуда. В идеале создать бота на ресурсах botmother.com. В предложениях пишите стоимость и сроки.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать сайт-онлайн-школу

    Продающий онлайн курсы сайт, с двумя типами пользователей. Ученики и Учителя. Учителя из личного кабинета формируют учебные курсы и уроки, домашние задания по ним. Один Учитель может вести несколько курсов, каждый курс может состоять из ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад