работающая доска, на osclass 3.8.1 необходим ряд доработок: 1 - Размещение объявлений без регистрации. Пользователь указывает почту и телефон по маске и при наличии таких данных в базе объявления "склеиваются", под его учёткой. В ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, имеется сайт на CMS OSclass 3.8.1., так же имеются 4 сайта с объявлениями недвижимости, задача сделать так, чтобы их объявления оказались на нашем сайте, и далее еженедельно проходила проверка и догрузка, удаление по ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен программист, который разбирается/разберется в API сервиса YСLIENTS и создаст универсального чат-бота для салона красоты с возможностью записаться онлайн прямо оттуда. В идеале создать бота на ресурсах botmother.com. В предложениях пишите стоимость и сроки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Продающий онлайн курсы сайт, с двумя типами пользователей. Ученики и Учителя. Учителя из личного кабинета формируют учебные курсы и уроки, домашние задания по ним. Один Учитель может вести несколько курсов, каждый курс может состоять из ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад