nnump

Николай nnump

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обрабатываю фотографии \ Дизайн сайтов

Профессионально обрабатываю фотографии и ретуш, обрабатывал свадебные фотографии от 100 штук! Раньше работал на upwork 2 года, обрабатывал фото популярных инстаграм блогеров , популярных компаний "keto pills" "игромания". Делал шапки ютуб блогерам "bager takers" "достучаться до небес со дна" .  Так же  уже 1 год делаю дизайн сайтов ! 

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
$18/час
от $10от 12 дней
нет рейтинга