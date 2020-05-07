Обрабатываю фотографии \ Дизайн сайтов
Профессионально обрабатываю фотографии и ретуш, обрабатывал свадебные фотографии от 100 штук! Раньше работал на upwork 2 года, обрабатывал фото популярных инстаграм блогеров , популярных компаний "keto pills" "игромания". Делал шапки ютуб блогерам "bager takers" "достучаться до небес со дна" . Так же уже 1 год делаю дизайн сайтов !
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайтов70 просмотров
- Фото95 просмотров
- Ретушь ювелирных изделий116 просмотров
Обработка фотографий
нет отзывов
$18/час
от $10от 12 дней
нет рейтинга