Обрабатываю фотографии \ Дизайн сайтов

Профессионально обрабатываю фотографии и ретуш, обрабатывал свадебные фотографии от 100 штук! Раньше работал на upwork 2 года, обрабатывал фото популярных инстаграм блогеров , популярных компаний "keto pills" "игромания". Делал шапки ютуб блогерам "bager takers" "достучаться до небес со дна" . Так же уже 1 год делаю дизайн сайтов !