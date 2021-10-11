Рисую векторные логотипы
Приветствую всяк сюда входящих! 👋 Работаю в разных стилях, предпочитая современные тренды. Примеры работ смотри в портфолио и на Dribbble.
Меня, как ты уже понял(а), зовут Ростислав и мне 31 год. Считаю, увлеченность любимым делом — с моей стороны и грамотное техзадание — с твоей, способны творить чудеса. Надеюсь, мы подружимся и выстроим взаимовыгодные партнерские отношения! 珞
Гарантирую:
✨ Анализ целевой аудитории и визуальных решений конкурентов
Соответствие мировым тенденциям в дизайне логотипов
Бесплатная доработка по замечаниям
⏰ Сдача работы в срок
Умеем, можем, практикуем:
- Векторный логотип с нуля
- Завершение и рестайлинг чужих логотипов
- Перерисовка из растра в векторные форматы
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- telegram: @rostislavnovak; viber, whatsapp по запросу
- email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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