Рисую векторные логотипы

Приветствую всяк сюда входящих! 👋 Работаю в разных стилях, предпочитая современные тренды. Примеры работ смотри в портфолио и на Dribbble.

Меня, как ты уже понял(а), зовут Ростислав и мне 31 год. Считаю, увлеченность любимым делом — с моей стороны и грамотное техзадание — с твоей, способны творить чудеса. Надеюсь, мы подружимся и выстроим взаимовыгодные партнерские отношения! 珞

Гарантирую:

✨ Анализ целевой аудитории и визуальных решений конкурентов

 Соответствие мировым тенденциям в дизайне логотипов

‍ Бесплатная доработка по замечаниям

⏰ Сдача работы в срок

Умеем, можем, практикуем:

Векторный логотип с нуля

Завершение и рестайлинг чужих логотипов

Перерисовка из растра в векторные форматы

Инструментарий:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Контакты: