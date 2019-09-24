Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделано все отлично и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Эдуардом, четко ставит задачи, отвечает в максимально короткий срок. Рекомендую
$10
10 баллов
6 лет назад
Екатерина хорошо сделала поставленную задачу. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Дмитрием. Советую
$25
9 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен хорошо
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Андреем, ставит понятные задачи. Если есть какие либо вопросы, отвечает всегда в короткий срок. Оплата всегда вовремя. Заказчика советую.