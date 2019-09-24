novekat

Екатерина novekat

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Добрый день!
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Отзывы заказчиков

lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Скопировать в excel рекомендуемые минус-слова
Сделано все отлично и очень быстро. Рекомендую.
Очень приятно работать с Эдуардом, четко ставит задачи, отвечает в максимально короткий срок. Рекомендую
Ответный отзыв
dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Прописать наименование профессий для категорий.
Екатерина хорошо сделала поставленную задачу. Спасибо за работу.
Было приятно работать с Дмитрием. Советую
Ответный отзыв
avdemchuk
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
9 баллов
6 лет назад
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Заказ выполнен хорошо
Очень приятно работать с Андреем, ставит понятные задачи. Если есть какие либо вопросы, отвечает всегда в короткий срок. Оплата всегда вовремя. Заказчика советую.
Ответный отзыв