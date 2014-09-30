Студия разработки сайтов Novoks.com

Мы - студия полного цикла, начинающая от проектирования сайта и его создания, заканчивая продвижением и поддержкой.

Высокий уровень работ

Проектируя разработку сайта, мы продумываем все до мелочей. Именно это позволяет добиться высокого результата!

Оптимальные сроки

Благодаря опыту и сплоченной команде, мы определяем оптимальный срок разработки сайта, за который сможем достичь поставленных целей.

Удаленный процесс работы

Использование прямых телефонов для стран Европы, интерактивной онлайн системы, Skype а так же сервисов онлайн документооборота и онлайн оплаты сделает работу с нашей студией удобной и приятной.