novoksweb

Станислав Новохатько novoksweb

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Студия разработки сайтов Novoks.com

Мы - студия полного цикла, начинающая от проектирования сайта и его создания, заканчивая продвижением и поддержкой.

Высокий уровень работ

Проектируя разработку сайта, мы продумываем все до мелочей. Именно это позволяет добиться высокого результата!

Оптимальные сроки

Благодаря опыту и сплоченной команде, мы определяем оптимальный срок разработки сайта, за который сможем достичь поставленных целей.

Удаленный процесс работы

Использование прямых телефонов для стран Европы, интерактивной онлайн системы, Skype а так же сервисов онлайн документооборота и онлайн оплаты сделает работу с нашей студией удобной и приятной.

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1000
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1722
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1797
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4137
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5399