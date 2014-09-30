Студия разработки сайтов Novoks.com
Мы - студия полного цикла, начинающая от проектирования сайта и его создания, заканчивая продвижением и поддержкой.
Высокий уровень работ
Проектируя разработку сайта, мы продумываем все до мелочей. Именно это позволяет добиться высокого результата!
Оптимальные сроки
Благодаря опыту и сплоченной команде, мы определяем оптимальный срок разработки сайта, за который сможем достичь поставленных целей.
Удаленный процесс работы
Использование прямых телефонов для стран Европы, интерактивной онлайн системы, Skype а так же сервисов онлайн документооборота и онлайн оплаты сделает работу с нашей студией удобной и приятной.
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1000
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1722
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1797
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4137
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5399