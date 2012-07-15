nrizoev

Нурали nrizoev

 
35 летТаджикистан/Душанбе
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для получения данных с другого сайта
Отличный заказчик! Очень грамотно ставит задачу! Приятно работать. Рекомендую!
Очень рад что вопользовался услугами этого человека, очень отзывчивый и пунктуальный человек, Спасибо!!!
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