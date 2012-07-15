Нужен сайт прогнозов на ставки. Желательно как vprognoze.ru
Сайты «под ключ»14 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужен сайт прогнозов на ставки. Желательно как vprognoze.ru
Информет как на championat.com или myscore.ru. Нужно чтоб результаты автоматический менялись. Cms: Drupal
запускаеться новый проект и люди будут голосовать за любимых артистов (это условно). Эти голоса будет принимать контент провайдер и соответственно мне тоже необходимо поставить эти данные на свой сайт так как проголосавшие люди должны увидеть ...