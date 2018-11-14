Опыт работы более 5 лет
Тестировал мобильные игры, приложения вконтакте, сайты, игры.
Резюме обновлено 26 июля 2018 в 13:59
+7 (904) 5002947
[email protected] — предпочитаемый способ связи
Skype: Nrj-ex
Информационные технологии, интернет, телеком
- Игровое ПО
- Тестирование
- Web инженер
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа
Опыт работы — 5 лет 7 месяцев
- Ddos-guardРостов-на-Дону, ddos-guard.net
Декабрь 2016 — настоящее время 1 год 9 месяцев
QA-инженер
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- Дон АйТиРостов-на-Дону
- Application ForgeРостов-на-Дону, http://www.appforge.ru/
- Game InsightМосква, www.game-insight.com
- unified clouds systemРостов-на-Дону
Август 2014 — Ноябрь 2016 2 года 4 месяца
QA инженер
QA
Тестирование разрабатываемых сайтов:
- функционал
- верстка
- дизайн
- юзабилити
Взаимодействие с разработчиками
Составление отчетов о тестировании (баг репорты)
Аналитика, составление тз понятным языком.
Предложения по улучшению.
Февраль 2014 — Июль 2014 6 месяцев
Начальник отдела тестирования
Тестирование разрабатываемого ПО
Создание тест-кейсов
Описание найденных багов
Заведение и проверка тикетов
Предложения по улучшению ПО
Ручное тестирование
Август 2013 — Январь 2014 6 месяцев
Тестер
Тестирование программного функционала
Создание тест-кейсов
Описание найденных багов
Заведение и проверка билетов
Февраль 2013 — Июль 2013 6 месяцев
специалист технической поддержки
- прокладка ЛВС
- знание ОС MS Windows server 2003-2008
- прием и обработка технических заявок от пользователей
- работа по заявкам(устранение неисправностей)
- консультация пользователей
- восстановление работоспособности компьютеров, орг техники.
- администрирование почтового сервера zimbra
- создание\удаление пользователей
- изменение прав доступа
- перенос почты
- любые другие вопросы от пользователей.
- Высшее
- Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону2012
ИиВТ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Программное обеспечение
- VTSP 52012
VMware, Виртуализация и облачные вычисления
- 2013
- VTSP 5
- Знание языков
- Русский — родной
- Английский — базовые знания
- НавыкиТочность и внимательность к деталям; обучаемость; Работа в команде; Selenium IDE; Тестирование пользовательского интерфейса; Функциональное тестирование; Test case; Тестирование; Usability; Регресионное тестирование
Права категории BДополнительная информация
- Обо мнеОбучаемость
Стремление к идеалу(оптимизация рабочих процессов, времени и т д)
Увлеченность работой
Умение общаться с разными типами людей
Стрессоустойчивость
Умение брать на себя ответственность
Портфолио
- Это тестовое задание перед приемом на работу319 просмотров