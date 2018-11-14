nrj-ex

Роман nrj-ex

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
QA Инженер (тестировщик)

Опыт работы более 5 лет

Тестировал мобильные игры, приложения вконтакте, сайты, игры.

Резюме обновлено 26 июля 2018 в 13:59

+7 (904) 5002947

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Skype: Nrj-ex

Информационные технологии, интернет, телеком

  • Игровое ПО
  • Тестирование
  • Web инженер
Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 5 лет 7 месяцев

  • Ddos-guardРостов-на-Дону, ddos-guard.net

    Декабрь 2016 — настоящее время 1 год 9 месяцев

    QA-инженер

    ...

  • Дон АйТиРостов-на-Дону

    • Август 2014 — Ноябрь 2016 2 года 4 месяца

    QA инженер

    QA

    Тестирование разрабатываемых сайтов: 

    - функционал 

    - верстка 

    - дизайн 

    - юзабилити 

    Взаимодействие с разработчиками 

    Составление отчетов о тестировании (баг репорты)

    Аналитика, составление тз понятным языком.

    Предложения по улучшению.

  • Application ForgeРостов-на-Дону, http://www.appforge.ru/

    • Февраль 2014 — Июль 2014 6 месяцев

    Начальник отдела тестирования

    Тестирование разрабатываемого ПО

    Создание тест-кейсов

    Описание найденных багов

    Заведение и проверка тикетов

    Предложения по улучшению ПО

    Ручное тестирование

  • Game InsightМосква, www.game-insight.com

    • Август 2013 — Январь 2014 6 месяцев

    Тестер

    Тестирование программного функционала

    Создание тест-кейсов

    Описание найденных багов

    Заведение и проверка билетов

  • unified clouds systemРостов-на-Дону

    • Февраль 2013 — Июль 2013 6 месяцев

    специалист технической поддержки

    - прокладка ЛВС

    - знание ОС MS Windows server 2003-2008

    - прием и обработка технических заявок от пользователей

    - работа по заявкам(устранение неисправностей)

    - консультация пользователей

    - восстановление работоспособности компьютеров, орг техники.

    - администрирование почтового сервера zimbra

    - создание\удаление пользователей

    - изменение прав доступа

    - перенос почты

    - любые другие вопросы от пользователей.

Образование

  • Высшее
  • Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону2012

    ИиВТ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Программное обеспечение

Тесты, экзамены

  • VTSP 52012

    VMware, Виртуализация и облачные вычисления

Электронные сертификаты

  • 2013
    • VTSP 5
Ключевые навыки

  • Знание языков
    • Русский — родной
    • Английский — базовые знания
  • НавыкиТочность и внимательность к деталям; обучаемость; Работа в команде; Selenium IDE; Тестирование пользовательского интерфейса; Функциональное тестирование; Test case; Тестирование; Usability; Регресионное тестирование
Опыт вождения

Права категории BДополнительная информация

  • Обо мнеОбучаемость

    Стремление к идеалу(оптимизация рабочих процессов, времени и т д)

    Увлеченность работой

    Умение общаться с разными типами людей

    Стрессоустойчивость

    Умение брать на себя ответственность

Портфолио

Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга