QA Инженер (тестировщик)

Опыт работы более 5 лет

Тестировал мобильные игры, приложения вконтакте, сайты, игры.

Резюме обновлено 26 июля 2018 в 13:59

+7 (904) 5002947

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Skype: Nrj-ex

Информационные технологии, интернет, телеком

Игровое ПО

Тестирование

Web инженер

Занятость: частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 5 лет 7 месяцев

Ddos-guardРостов-на-Дону, ddos-guard.net Декабрь 2016 — настоящее время 1 год 9 месяцев QA-инженер ...

Дон АйТиРостов-на-Дону

Август 2014 — Ноябрь 2016 2 года 4 месяца QA инженер QA Тестирование разрабатываемых сайтов: - функционал - верстка - дизайн - юзабилити Взаимодействие с разработчиками Составление отчетов о тестировании (баг репорты) Аналитика, составление тз понятным языком. Предложения по улучшению. Application ForgeРостов-на-Дону, http://www.appforge.ru/

Февраль 2014 — Июль 2014 6 месяцев Начальник отдела тестирования Тестирование разрабатываемого ПО Создание тест-кейсов Описание найденных багов Заведение и проверка тикетов Предложения по улучшению ПО Ручное тестирование Game InsightМосква, www.game-insight.com

Август 2013 — Январь 2014 6 месяцев Тестер Тестирование программного функционала Создание тест-кейсов Описание найденных багов Заведение и проверка билетов unified clouds systemРостов-на-Дону Февраль 2013 — Июль 2013 6 месяцев специалист технической поддержки - прокладка ЛВС - знание ОС MS Windows server 2003-2008 - прием и обработка технических заявок от пользователей - работа по заявкам(устранение неисправностей) - консультация пользователей - восстановление работоспособности компьютеров, орг техники. - администрирование почтового сервера zimbra - создание\удаление пользователей - изменение прав доступа - перенос почты - любые другие вопросы от пользователей.

Образование

Высшее

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону2012 ИиВТ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Программное обеспечение

Тесты, экзамены

VTSP 52012 VMware, Виртуализация и облачные вычисления

Электронные сертификаты

2013 VTSP 5



Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной Английский — базовые знания

НавыкиТочность и внимательность к деталям; обучаемость; Работа в команде; Selenium IDE; Тестирование пользовательского интерфейса; Функциональное тестирование; Test case; Тестирование; Usability; Регресионное тестирование

Опыт вождения

Права категории BДополнительная информация