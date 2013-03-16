Натуральный перевод на уровне носителя языка

Рабочие языки: испанский и каталанский. Осуществление качественных переводов на уровне носителя. Проживание в Испании более 10 лет, лингвист, высшее образование. Тематики: договорно- правовая, финансово- экономическая, медицинская. Опыт работы более 5 лет. Внимательность к деталям. Понимание менталитета западного потребителя. Организованность и ответственность.