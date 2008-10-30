Необходимые грамотные люди, готовые уделять 3-4 часа в день для рекламы, методом развещения сообщений на сайтах фиксированной направленности. Оплата хорошая, сдельная. Все контакты по ICQ: 1214548
Наполнение сайтов7 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимые грамотные люди, готовые уделять 3-4 часа в день для рекламы, методом развещения сообщений на сайтах фиксированной направленности. Оплата хорошая, сдельная. Все контакты по ICQ: 1214548
Необходимо разработать, и дтительное время поддерживать(работу + материалы + орг. вопросы) сайт проекта. Проект интересный, крупный, при поддержке государственной организации. Интересует исключительно долевое участие.