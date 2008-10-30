nvscorp

Валерий Никитин nvscorp

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение форумов

    Необходимые грамотные люди, готовые уделять 3-4 часа в день для рекламы, методом развещения сообщений на сайтах фиксированной направленности. Оплата хорошая, сдельная. Все контакты по ICQ: 1214548

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта

    Необходимо разработать, и дтительное время поддерживать(работу + материалы + орг. вопросы) сайт проекта. Проект интересный, крупный, при поддержке государственной организации. Интересует исключительно долевое участие.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад