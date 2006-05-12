Музыкальный молодёжный телеканал ищет WEB-программиста на полный рабочий день. Требования: Знание PHP, Perl, JavaScript, CSS, HTML, работа с БД. Опыт разработки крупных Интернет-проектов. Готовность креативить и искать нестандартные решения. Приветствуется: опыт работы с аудио- и видео- потоками ...
Музыкальный молодёжный телеканал ищет WEB-программиста на полный рабочий день.
Требования: Знание PHP, Perl, JavaScript, CSS, HTML, работа с БД. Опыт разработки крупных Интернет-проектов. Готовность креативить и искать нестандартные решения.
Приветствуется: опыт работы с аудио- и видео- потоками в Интернете.
Задачи: Создание сайта-портала практически "с нуля", его поддержка и обновление + мелочевка в офисе.
Кандидаты, проживающие вдали от Москвы, должны быть готовы к переезду в столицу.
Резюме на [email protected], [email protected]
(495) 995-5490
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад