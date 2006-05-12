o2tv

Гость o2tv

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Музыкальный молодёжный телеканал ищет WEB-программиста на полный рабочий день.

Требования: Знание PHP, Perl, JavaScript, CSS, HTML, работа с БД. Опыт разработки крупных Интернет-проектов. Готовность креативить и искать нестандартные решения.

Приветствуется: опыт работы с аудио- и видео- потоками в Интернете.

Задачи: Создание сайта-портала практически "с нуля", его поддержка и обновление + мелочевка в офисе.

Кандидаты, проживающие вдали от Москвы, должны быть готовы к переезду в столицу.

Резюме на [email protected], [email protected]

www.o2tv.ru

(495) 995-5490

PHPJavascriptHTMLCSSPerl

  • WEB-программист на полный рабочий день

    $2500

    Музыкальный молодёжный телеканал ищет WEB-программиста на полный рабочий день. Требования: Знание PHP, Perl, JavaScript, CSS, HTML, работа с БД. Опыт разработки крупных Интернет-проектов. Готовность креативить и искать нестандартные решения. Приветствуется: опыт работы с аудио- и видео- потоками ...

    PHPJavascriptHTMLCSSPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад