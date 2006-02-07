Ф.И.О.: Павел

Телефон: (8453) 460828 (с 18:00 до 21:00)

E-mail: [email protected]

Резюме № 1155658 Рейтинг: 5

Опубликовано 07.02.2006

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ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: Балаково (готов переехать в другой город)

Образование: Высшее

Дата рождения: 3 марта 1979 г. (26 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 5 лет 6 месяцев

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Период работы: С октября 2004 года по настоящее время

Должность: Руководитель ИТ отдела (Полная занятость)

В компании: ЗАО Резинотехника, г. Балаково

(Производство резинотехнических изделий.)

Должностные обязанности: Руководство небольшой группой (4человека) специалистов АСУ, ИТ-специалистов.

Руководство разработкой и внедрением АСУ, ИС.

Внедрение 1С-Предприятие 8 ("Управление Производственным Предприятием")

Обязанности до повышения

Администрирование сети (Win 2003 Server, FreeBSD)

Администрирование БД (Win SQL Server)

Внедрение и сопровождение 1С 7.7: Производство, Зарплата+Кадры

Сопровождение ПО, Руководство разработками ПО.

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Период работы: С апреля 2001 по октябрь 2003 года

Должность: Инженер-Программист (Полная занятость)

В компании: ОАО Волгателеком Балаковский РУС, г. Балаково

(Поставщик услуг связи)

Должностные обязанности: Разработка 1С-Зарплата (собственная конфиг. c 0)

Внедрение 1С-Бухгалтерия

Внедрение 1C-Зарплата+Кадры

Администрирование сервера Win 2K Server

Разработка ПО "Автоматизация документооборота Тех. и Абон. Отдела"

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Филиал СГТУ Балаковский Институт Техники и Технологии Управления, г. Балаково

Дата окончания: Июнь 2001 года

Факультет: Управление и Информатика в Технических Системах

Специальность: Управление и Информатика в Технических Системах

Степень: Диплом

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: Комплексный курс по конфигурированию и программированию в системе 1С:Предприятие 8.0

Учебное заведение: Центр обучения 1С №3 (Москва)

Продолжительность: 2недели

Дата окончания: Май 2005 года

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: Технический

Компьютерные навыки: 1. Программирование: Delphi (ADO, BDE, IP, FR), MS Visual C++, ASM, MS Visual Basic, Borland C, MS SQL, MySQL, LocalSQL, IB (Легко разберусь с любым SQL)

2. Программирование: 1С-Предприятие 7.7 (Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Склад и Торговля, Призводство) - внедрение и доработка. Так же разработка собственных конфигураций. 1C-Предприятие 8.0 (Имеется сертификат 1С-Профессионал)

3. Администрирование (Windows NT series (AD), Unix)

4. Сетевые технологии (Проектирование, аналит).

5. Системы безопасности (ОПС, СКД, ЛСО, Видео, Комплекс)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занятия в свободное время: Музыка (вляделец сайта www.oxidant.ru),

Рыбалка,

Звукоинженеринг

Дополнительные сведения: Легко вписываюсь в любой коллектив. Всегда оптимистично настроен. Обладаю большим терпением и силой воли. Рационалист и глобалист по натуре, люблю творческую работу. Легко разбираюсь с новым ПО и ОС, переучиваюсь. Могу общаться как на профессиональном, так и на 'простом' языке, легко и доступно объяснить суть проблемы, грамотно сформулировать техническое задание.