Название портала: oXidant.ru: Все об электронной музыке. Сайт ночных клубов. Клубная музыка Адрес: www.oxidant.ru Основная тематика сайта: Электронная музыка, клубная музыка, ночная жизнь Описание: Сайт о клубной музыке, клубной культуре и ночной жизни. Содержание: Музыкальная энциклопедия: ночные клубы, фото вечеринок, афиша клубов, ...
Ф.И.О.: Павел
Телефон: (8453) 460828 (с 18:00 до 21:00)
E-mail: [email protected]
Резюме № 1155658 Рейтинг: 5
Опубликовано 07.02.2006
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ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: Балаково (готов переехать в другой город)
Образование: Высшее
Дата рождения: 3 марта 1979 г. (26 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 5 лет 6 месяцев
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Период работы: С октября 2004 года по настоящее время
Должность: Руководитель ИТ отдела (Полная занятость)
В компании: ЗАО Резинотехника, г. Балаково
(Производство резинотехнических изделий.)
Должностные обязанности: Руководство небольшой группой (4человека) специалистов АСУ, ИТ-специалистов.
Руководство разработкой и внедрением АСУ, ИС.
Внедрение 1С-Предприятие 8 ("Управление Производственным Предприятием")
Обязанности до повышения
Администрирование сети (Win 2003 Server, FreeBSD)
Администрирование БД (Win SQL Server)
Внедрение и сопровождение 1С 7.7: Производство, Зарплата+Кадры
Сопровождение ПО, Руководство разработками ПО.
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Период работы: С апреля 2001 по октябрь 2003 года
Должность: Инженер-Программист (Полная занятость)
В компании: ОАО Волгателеком Балаковский РУС, г. Балаково
(Поставщик услуг связи)
Должностные обязанности: Разработка 1С-Зарплата (собственная конфиг. c 0)
Внедрение 1С-Бухгалтерия
Внедрение 1C-Зарплата+Кадры
Администрирование сервера Win 2K Server
Разработка ПО "Автоматизация документооборота Тех. и Абон. Отдела"
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Филиал СГТУ Балаковский Институт Техники и Технологии Управления, г. Балаково
Дата окончания: Июнь 2001 года
Факультет: Управление и Информатика в Технических Системах
Специальность: Управление и Информатика в Технических Системах
Степень: Диплом
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: Комплексный курс по конфигурированию и программированию в системе 1С:Предприятие 8.0
Учебное заведение: Центр обучения 1С №3 (Москва)
Продолжительность: 2недели
Дата окончания: Май 2005 года
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: Технический
Компьютерные навыки: 1. Программирование: Delphi (ADO, BDE, IP, FR), MS Visual C++, ASM, MS Visual Basic, Borland C, MS SQL, MySQL, LocalSQL, IB (Легко разберусь с любым SQL)
2. Программирование: 1С-Предприятие 7.7 (Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Склад и Торговля, Призводство) - внедрение и доработка. Так же разработка собственных конфигураций. 1C-Предприятие 8.0 (Имеется сертификат 1С-Профессионал)
3. Администрирование (Windows NT series (AD), Unix)
4. Сетевые технологии (Проектирование, аналит).
5. Системы безопасности (ОПС, СКД, ЛСО, Видео, Комплекс)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занятия в свободное время: Музыка (вляделец сайта www.oxidant.ru),
Рыбалка,
Звукоинженеринг
Дополнительные сведения: Легко вписываюсь в любой коллектив. Всегда оптимистично настроен. Обладаю большим терпением и силой воли. Рационалист и глобалист по натуре, люблю творческую работу. Легко разбираюсь с новым ПО и ОС, переучиваюсь. Могу общаться как на профессиональном, так и на 'простом' языке, легко и доступно объяснить суть проблемы, грамотно сформулировать техническое задание.
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