obaskova28

Перенести сайт с конструктора на хостинг. * настроить функционал *автопубликация в соцсеть с использованием OpenAPI
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Перенести сайт с конструктора на хостинг. * настроить функционал *автопубликация в соцсеть с использованием OpenAPI
Срочно оформить дизайн брошюры на 10-12 разворотов! наполнение и фото все есть! очень срочно!
Бюджет маленький до 2 500 руб! дизайн есть, верстка есть, нужно поставить и сделать сайт функциональным! очень срочно! http://dl.dropbox.com/u/82516164/sites/montenero/index.html