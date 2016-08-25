ochastoedova

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Необходимо сверстать лэндинг. 9 страниц с формами отправки. Сроки – до 15 сентября Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбрайзерно Скорость загрузки не менее 70 по сервису ...
HTML-верстка33 заявки
Закрыт
9 лет назад
Необходимо сверстать лэндинг. 9 страниц с формами отправки. Сроки – до 15 сентября Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбрайзерно Скорость загрузки не менее 70 по сервису ...
Тематика: реклама на квитанциях за коммунальные услуги Целевая аудитория: руководители, собственники предприятий малого и среднего бизнеса, работающие на рынке массовых услуг (аптеки, оптики, мед. центры, стоматологические клиники, салоны красоты и т.д.). Сроки: до 15.09.2016г. ...