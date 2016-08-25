ochastoedova

Ольга ochastoedova

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать лэндинг

    $23

    Необходимо сверстать лэндинг. 9 страниц с формами отправки.   Сроки – до 15 сентября  Стоимость – 1500 руб.  Обязательно кроссбрайзерно  Скорость загрузки не менее 70 по сервису   ...

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $46

    Тематика: реклама на квитанциях за коммунальные услуги  Целевая аудитория: руководители, собственники предприятий малого и среднего бизнеса, работающие на рынке массовых услуг (аптеки, оптики, мед. центры, стоматологические клиники, салоны красоты и т.д.). Сроки: до 15.09.2016г. ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад