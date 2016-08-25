ochastoedova

Тематика: реклама на квитанциях за коммунальные услуги Целевая аудитория: руководители, собственники предприятий малого и среднего бизнеса, работающие на рынке массовых услуг (аптеки, оптики, мед. центры, стоматологические клиники, салоны красоты и т.д.). Сроки: до 15.09.2016г. ...