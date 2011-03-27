Работаю вдумчиво.
С моим портфолио можно ознакомится тут: https://sites.google.com/site/versatilecopywrite/home
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Работать с Александром было очень приятно. Работу выполнил в оговоренные сроки, качественно и грамотно! Замечания исправил своевременно. Адекватный, ответственный и владеющий темой исполнитель! Опыт работы положительный, буду продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Анной было очень приятно поработать в качестве исполнителя. Четкое и подробное задание, открытость для общения дали возможность получить хороший результат работы. Впечатления самые положительные. Если будет возможность - с удовольствием продолжу сотрудничество.
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $4
#803