ochurzin

Александр Чурзин ochurzin

 
60 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работаю вдумчиво.

С моим портфолио можно ознакомится тут: https://sites.google.com/site/versatilecopywrite/home

Отзывы заказчиков

Vselennaja123
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Статьи на тему стройматериалов.
Работать с Александром было очень приятно. Работу выполнил в оговоренные сроки, качественно и грамотно! Замечания исправил своевременно. Адекватный, ответственный и владеющий темой исполнитель! Опыт работы положительный, буду продолжать сотрудничество. Рекомендую!
С Анной было очень приятно поработать в качестве исполнителя. Четкое и подробное задание, открытость для общения дали возможность получить хороший результат работы. Впечатления самые положительные. Если будет возможность - с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $4
#803