Очень приятно было работать с человеком. Общаясь с Юрой, я забыл, что разговариваю с заказчиком, так как постоянно обсуждали многие темы, не касаясь проекта. Не приходилось ждать, чтоб компонент был протестирован и внесены мелкие поправки на доработку, так как Юра постоянно был на связи в ICQ. После того, как компонент был завершён, деньги были перечислены очень быстро, причём в большем количестве, чем я ожидал. Еще раз напишу, что очень было приятно работать с таким заказчиком и надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. -- C уважением, Торопов Евгений