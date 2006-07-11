odessit

Гость odessit

 
54 годаСША/Нью-Йорк
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Support сайта odessitka.net

  • Для Joomla

    Похожий на mod_whosonline. Должен показывать не только кто на сайте (гости, зарегистрированные), но и где на сайте. Для зарегистрированных - с именем пользователя. Например: 1. Vasya - Главная 2. Петя - Фотогалерея 3. Гость - Контакты 4. Гость - Главная ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модератор форума о шансоне

    Нужен модератор раздела форума сайта http://odessitka.net Раздел о шансоне. Вы должны иметь представление о музыке в этом направлении, разбираться в исполнителях, быть в курсе новостей шансона, уметь брать интервью.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
$170
10 баллов
17 лет назад
Компонент для Joomla
Очень приятно было работать с человеком. Общаясь с Юрой, я забыл, что разговариваю с заказчиком, так как постоянно обсуждали многие темы, не касаясь проекта. Не приходилось ждать, чтоб компонент был протестирован и внесены мелкие поправки на доработку, так как Юра постоянно был на связи в ICQ. После того, как компонент был завершён, деньги были перечислены очень быстро, причём в большем количестве, чем я ожидал. Еще раз напишу, что очень было приятно работать с таким заказчиком и надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. -- C уважением, Торопов Евгений
Когда я увидел предложение этого человека - сразу прекратил дальнейший прием заявок. Причина - четкая, профессиональная. уверенная постановка задачи и шагов по ее реализации с его стороны. И это при достаточно размытом описании с моей - "сделать как тут" и ссылка. Сделано очень качественно, красиво, быстро, с творческим подходом. Именно то, что нужно и даже больше. Изменения по моей просьбе были также внесены в очень короткое время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим человеком - и всем советую. Как компонент будет установлен обязательно дам сюда ссылку.
Ответный отзыв