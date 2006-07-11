Похожий на mod_whosonline. Должен показывать не только кто на сайте (гости, зарегистрированные), но и где на сайте. Для зарегистрированных - с именем пользователя. Например: 1. Vasya - Главная 2. Петя - Фотогалерея 3. Гость - Контакты 4. Гость - Главная ...
Support сайта odessitka.net
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Функционально - как здесь: http://karradio.ru/hitparad/ Не забудьте указать стоимость работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен модератор раздела форума сайта http://odessitka.net Раздел о шансоне. Вы должны иметь представление о музыке в этом направлении, разбираться в исполнителях, быть в курсе новостей шансона, уметь брать интервью.Служба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен модератор раздела "Все о шансоне" форума. Сайт http://odessitka.netСлужба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен компонент, показывающий, где находиться пользователь сайта (в каком разделе). Что-то подобное есть в SLAED CMS http://www.slaed.net/ - справа. Называется "Пользователи онлайн"Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$170
10 баллов
17 лет назад
Очень приятно было работать с человеком. Общаясь с Юрой, я забыл, что разговариваю с заказчиком, так как постоянно обсуждали многие темы, не касаясь проекта. Не приходилось ждать, чтоб компонент был протестирован и внесены мелкие поправки на доработку, так как Юра постоянно был на связи в ICQ. После того, как компонент был завершён, деньги были перечислены очень быстро, причём в большем количестве, чем я ожидал. Еще раз напишу, что очень было приятно работать с таким заказчиком и надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. -- C уважением, Торопов Евгений
Ответный отзыв
Когда я увидел предложение этого человека - сразу прекратил дальнейший прием заявок. Причина - четкая, профессиональная. уверенная постановка задачи и шагов по ее реализации с его стороны. И это при достаточно размытом описании с моей - "сделать как тут" и ссылка. Сделано очень качественно, красиво, быстро, с творческим подходом. Именно то, что нужно и даже больше. Изменения по моей просьбе были также внесены в очень короткое время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим человеком - и всем советую. Как компонент будет установлен обязательно дам сюда ссылку.