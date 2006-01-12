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Геннадий Бутурлакин offline

 
57 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Требуется дополнительный программист

    В действующую онлайновую браузерную игру требуется дополнительный программист. Область предпологаемой работы: правка багов, обработка БД, оптимизация скриптов. При имеющемся опыте возможна работа по нововведениям в игру(магия и тп). Оставляйте номер аськи :) или стучите: 929322

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование онлайновой игры

    В уже рабочую онлайновую игру требуется дополнительный программист, т.е. для работы над проектом потребуется как минимум убить время на изучение кода. Требования к кандидатам: Возраст: 24+ опыт 3 года+ знание пхп, джаваскрипт, постгресс понимание принципов работы онлайн игр Оплата сдельная. Для ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется нарисовать город и окрестности для РПГ игры.

    $100

    Карта местности, на которой должны в 2 или 3д возвышаться различные строения, такие как магазины, банк, вокзалы и тд. на данный момент нужно прорисовть около 10 строени на карте. Прорисовывание строения требуется не детальное, а ...

    Разработка игр12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад