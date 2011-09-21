Ищется программист для постоянных доработок уже сделанного сайта туристической тематики. Желательно знать: джанго, питон, nginx, rosetta. Примерный план доработок: 1. разбивка сайта на домене на два домена. 2. интеграция c Panoramio 3. модуль погоды 4. интеграция с twitter (онлайн-трансляция) и др. 5. ...
UPD: Работаю в Альфа-Банке. занимаюсь продуктами и удаленными каналами.
В данный момент являюсь руководителем интернет-отдела ЗАО УРСУ.С, потому частной практикой не занимаюсь. Если есть предложения, обращайтесь напрямую к руководителю http://minich.ru
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Продвижение любых товаров промышленного и сельскохозяйственного производства, товаров широкого потребления с использованием интернет
Продвижение любых услуг Строительство Ремонт Юридические консультации Сделки с недвижимостью Образование Проектирование и дизайн
Маркетинг потребительских, финансовых, промышленных и сельскохозяйственных рынков Анализ спроса и предложения Мониторинг цен Сезонные колебания
Оптимизация существующих сайтов под поисковые запросы потенциальных клиентов Яндекс Рамблер Гугль
http://ia.minich.ru/#optimization
Создание сайтов Cайты визитки Сайты промышленных предприятий Сайты торговых компаний Сайты агентств недвижимости Сайты фирм сервиса
Консультации по использованию интернет для продвижения бизнеса Консультации по коммерческой разведке Мониторинг конкурентов
Консультации по использованию интернет в личных целях Работа Поиск работы Знакомства Защита личной информации Поиск человека Поиск нормативных документов для выезда за рубеж Заключение брака с иностранцем Советы опытного человека
Алгоритм Яндекса как результат исследования:
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад