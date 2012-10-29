$500
Полная занятость. Месячная оплата от 16 до 20 т.р. в месяц, возможно повышение со временем. Нужно каждый день писать 3-4 статьи по 3-5 тыс знаков (кроме выходных – любые 2 дня, а можно по желанию и ...
Копирайтинг23 заявки
Закрыт
10 лет назад
Полная занятость. Месячная оплата от 16 до 20 т.р. в месяц, возможно повышение со временем. Нужно каждый день писать 3-4 статьи по 3-5 тыс знаков (кроме выходных – любые 2 дня, а можно по желанию и ...
Есть форум, в который надо влиться - общаться с людьми (а не сам с собой), дружить, поддерживать интерес новичков. Только девушки от 22 лет.
Сайт на joomla, компонент каталога компаний самописный. Надо привязать оплату 4 тарифов к робокассе. Также требуется ведение сайта на постоянной основе - исправление багов, усовершенствование, добавление новых функций. Сайт - m*oda4*2.ru