ola-andari

Ольга ola-andari

 
56 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$800
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта
Рад сотрудничеству с Ольгой. Только положительные эмоции. Рекомендую как ответственного и приятного заказчика.
Дмитрий обязательный партнер Всегда отвечает на вопросы и готов объяснить все совершаемые шаги и скорректировать работу в соответствии с предлагаемыми поправками, всегда на связи. С пониманием относится к возникающим техническим проблемам и согласен разбить оплату на несколько частей К сожалению пока необходимый результат не достигнут, но пройден только первый этап, есть небольшие успехи, надеюсь на результат в заявленные сроки. Продолжаем сотрудничество
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