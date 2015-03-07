ola-andari

Продвинуть сайт обувного магазина - в инстаграм - фейсбуке - в контакете
Поисковые системы (SEO)14 заявок
Закрыт
10 лет назад
Продвинуть сайт обувного магазина - в инстаграм - фейсбуке - в контакете
Комплексное продвижение сайта интернет магазина обуви -Работы по улучшению юзабилити сайта -Контекстная реклама -Реклама в поисковых системых
Здравствуйте есть сайт notonlyblack.ru. Необходимо подключить корзину и начать комплексное продвижение, после монетизации необходимо полностью обновить сайт(=?сделать новый) и перенести старый на новый с продолжением работы по продвижению Каковы ваши предложения по бюджету ...