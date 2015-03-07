ola-andari

Дмитрий обязательный партнер Всегда отвечает на вопросы и готов объяснить все совершаемые шаги и скорректировать работу в соответствии с предлагаемыми поправками, всегда на связи. С пониманием относится к возникающим техническим проблемам и согласен разбить оплату на несколько частей К сожалению пока необходимый результат не достигнут, но пройден только первый этап, есть небольшие успехи, надеюсь на результат в заявленные сроки. Продолжаем сотрудничество