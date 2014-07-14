olaef14

Олаев Владимир olaef14

 
38 летРоссия/Чебоксары
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск и редактирование изображений в соответствие с ТЗ

    Здравствуйте. Задание заключается в том, чтобы подыскивать изображения в соответствии с описанием в техническом задании. В техническом задании будет несколько тематик. Каждая тематика оценивается в 40 рублей. Если интересует, напишите свой электронный адрес, я вышлю ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск и обработка изображений для сайта

    Есть более 100 тематик, для которых необходимо подобрать и обработать изображения в соответствии с техническим заданием.  Основные требования:  - умение работать в графических редакторах;  - быть на связи;  - уметь вникать в задачу, находить простое решение сложной задачи;  - адекватность, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Есть лэндинг сверстанный на конструкторе LP, вся информация и блоки как примерно, что и где должно выглядеть – есть. Ставка достойная – по договоренности, загруженность 5–8 часов в день – по договоренности. Только оплата поэтапно по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад