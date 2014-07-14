Здравствуйте. Задание заключается в том, чтобы подыскивать изображения в соответствии с описанием в техническом задании. В техническом задании будет несколько тематик. Каждая тематика оценивается в 40 рублей. Если интересует, напишите свой электронный адрес, я вышлю ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть более 100 тематик, для которых необходимо подобрать и обработать изображения в соответствии с техническим заданием. Основные требования: - умение работать в графических редакторах; - быть на связи; - уметь вникать в задачу, находить простое решение сложной задачи; - адекватность, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть лэндинг сверстанный на конструкторе LP, вся информация и блоки как примерно, что и где должно выглядеть – есть. Ставка достойная – по договоренности, загруженность 5–8 часов в день – по договоренности. Только оплата поэтапно по ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад