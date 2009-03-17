olasha

Ольга Шаблий olasha

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

WebcreatorUA
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Наполнить веб-сайт подарками.
Спасибо! Работа сделана качествено и в оговоренный срок. Результатом доволен. Будем обращатся еще.
все ок
Ответный отзыв
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Реферат «Происх. классов по Марксу и Веберу»
В очередной раз обратились к Ольге с довольно непростой специфической работой. Результат – профессиональная работа высочайшего качества, выполненная точно в срок. Чрезвычайно довольны сотрудничеством с Ольгой. Рекомендуем ее хорошим заказчикам как профессионала своего дела, ответственного и приятного в общении человека!
Хочу опять оставить позитивный отзыв. Сотрудничество было плодотворным и приятным, оплата по факту выполненной работы. От общения остались самые хорошие впечатления
Ответный отзыв
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Курсовая "Эволюция представл. об отчужд. человека"
Ольга – отличный автор. Непростую и очень специфическую работу выполнила на высшем уровне и в кратчайшие сроки. К написанию работы Ольга отнеслась очень ответственно, консультировалась по возникающим вопросам, полностью учитывая при этом предъявляемые требования. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Рекомендуем Ольгу как ответственного исполнителя, на которого можно положиться.
От работы с Александром остались только самые положительные впечатления. Атмосфера сотрудничества и взаимного уважения - вот что ждало меня в процессе работы над проектом. Оплата произведена моментально сразу после того, как работа была закончена. Рекомендую Александра как надежного во всех отношениях заказчика.
Ответный отзыв