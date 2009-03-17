Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
16 лет назад
Спасибо! Работа сделана качествено и в оговоренный срок. Результатом доволен. Будем обращатся еще.
Ответный отзыв
все ок
$20
10 баллов
16 лет назад
В очередной раз обратились к Ольге с довольно непростой специфической работой. Результат – профессиональная работа высочайшего качества, выполненная точно в срок. Чрезвычайно довольны сотрудничеством с Ольгой. Рекомендуем ее хорошим заказчикам как профессионала своего дела, ответственного и приятного в общении человека!
Ответный отзыв
Хочу опять оставить позитивный отзыв. Сотрудничество было плодотворным и приятным, оплата по факту выполненной работы. От общения остались самые хорошие впечатления
$20
10 баллов
16 лет назад
Ольга – отличный автор. Непростую и очень специфическую работу выполнила на высшем уровне и в кратчайшие сроки. К написанию работы Ольга отнеслась очень ответственно, консультировалась по возникающим вопросам, полностью учитывая при этом предъявляемые требования. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Рекомендуем Ольгу как ответственного исполнителя, на которого можно положиться.
Ответный отзыв
От работы с Александром остались только самые положительные впечатления. Атмосфера сотрудничества и взаимного уважения - вот что ждало меня в процессе работы над проектом. Оплата произведена моментально сразу после того, как работа была закончена. Рекомендую Александра как надежного во всех отношениях заказчика.