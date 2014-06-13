Человек взялся за работу, сказал что проблем не будет, по срокам уложится как надо! В итоге, работа не сделана, вышел на связь намного позже срока окончания выполнения работы. Предупредил человека, что проект срочный и очень надеюсь на него, он ответил что не подведет, все будет хорошо, итог уже известен... Либо такой человек, либо на все просьбы наср*ть.