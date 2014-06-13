Верстка, CMS, Магазины, Витрины, Продвижение, Поддержка
Профессиональная работа:
-- верстка веб-сайтов (html, css, js);
-- создание шаблонов (тем) для CMS (WP, Simpla, OpenCart, PrestaShop, osclass и больше);
-- создание скриптов на JavaScript для любых целей;
-- продвижение веб-сайтов (контекстная реклама, seo- и sem-маркетинг);
-- поддержка веб-сайта (курирование, реконструкция, исправление ошибок других программистов, "всегда на связи");
-- наполнение сайта (вручную, оперативно, возможно написание граббера или скрипта для работы с файлами).
Могу взяться за серьезный проект, за большие объемы (много сайтов за краткий срок). Могу разработать дизайн логотипа, полиграфия, широкоформатная печать, брендинг и другое.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
5 баллов
10 лет назад
Человек взялся за работу, сказал что проблем не будет, по срокам уложится как надо! В итоге, работа не сделана, вышел на связь намного позже срока окончания выполнения работы. Предупредил человека, что проект срочный и очень надеюсь на него, он ответил что не подведет, все будет хорошо, итог уже известен... Либо такой человек, либо на все просьбы наср*ть.
Ответный отзыв
Неприятный отзыв. Заказчик четко поставил задачу. Я ее не выполнил. Договорились, что все сделаю за 1 день, к утру. Утром я на связь не вышел, сам виноват. Написал только днем, что не смог сделать. Заказчик ни в чем не виноват. Предоплату не брал и правильно сделал. Прошу прощения снова, что не выполнил задачу
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1052
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1589
Интернет-магазины
нет отзывов
от $60
от 2 дней
#1670
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 2 дней
#2300
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $80
от 4 дней
#2975
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $40
от 1 дня
#4463
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от 1 дня
#5808