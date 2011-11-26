Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Приятный и отзывчивый работодатель, если что не так всегда подскажет, оплата сразу по факту, без задержки. Если вам здесь дадут работу, значит вы этого заслуживаете. А то, что оплата возможно немного меньше чем у других, так это и не всегда главное, главное отношение.
$33
10 баллов
13 лет назад
Довольно быстро обсудили задачу. Исполнитель самостоятельно составил план, в соответствии с которым выполнил всю работу в срок и крайне оперативно.
Ответный отзыв
Роман очень хороший заказчик, с которым легко работается и всегда можно найти общий язык. С оплатой вообще не было никаких проблем. Сотрудничеством остался доволен в полной мере.
$3
10 баллов
13 лет назад
Все быстро, оперативно, по теме, 100% уникальный текст.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, всё объясняет по теме конкретно, так что будет понятно даже младенцу. Оплата своевременно. Рад был сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее...
$1
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро и профессионально, высокая уникальность текстов. Продолжу сотрудничать...
Ответный отзыв
Светлана очень приятный заказчик во всех отношениях, работается с ней легко и с оплатой нет проблем. Хотелось бы надеяться на долгосрочное сотрудничество.
$30
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничаю с Олегом уже месяц, показал себя ответственным и грамотным исполнителем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#345
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1187
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1936
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3163
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7395