Приятный и отзывчивый работодатель, если что не так всегда подскажет, оплата сразу по факту, без задержки. Если вам здесь дадут работу, значит вы этого заслуживаете. А то, что оплата возможно немного меньше чем у других, так это и не всегда главное, главное отношение.