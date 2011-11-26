oleg_bogdanovich

Олег oleg_bogdanovich

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Рерайт, тема "футбол"
Спасибо за приятное сотрудничество!
Приятный и отзывчивый работодатель, если что не так всегда подскажет, оплата сразу по факту, без задержки. Если вам здесь дадут работу, значит вы этого заслуживаете. А то, что оплата возможно немного меньше чем у других, так это и не всегда главное, главное отношение.
Ответный отзыв
66roman
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
13 лет назад
SEO тексты, рерайт, копирайт. Туризм.
Довольно быстро обсудили задачу. Исполнитель самостоятельно составил план, в соответствии с которым выполнил всю работу в срок и крайне оперативно.
Роман очень хороший заказчик, с которым легко работается и всегда можно найти общий язык. С оплатой вообще не было никаких проблем. Сотрудничеством остался доволен в полной мере.
Ответный отзыв
izo_
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Статьи по кундалини йоге
Все быстро, оперативно, по теме, 100% уникальный текст.
Замечательный заказчик, всё объясняет по теме конкретно, так что будет понятно даже младенцу. Оплата своевременно. Рад был сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее...
Ответный отзыв
nubbiry
50 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Статьи на темы: искусство, живопись, удивительное.
Очень быстро и профессионально, высокая уникальность текстов. Продолжу сотрудничать...
Светлана очень приятный заказчик во всех отношениях, работается с ней легко и с оплатой нет проблем. Хотелось бы надеяться на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Рерайт 1 новости в день
Сотрудничаю с Олегом уже месяц, показал себя ответственным и грамотным исполнителем!
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#345
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1187
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1936
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3163
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7395