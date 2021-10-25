Монтаж видео

Закончил школу видео по специальности "видеомонтаж

(After Effects)" у ведущего в данном направлении преподавателя

Алексея Радонец. Освоил принципы работы с видео, фото, музыкой. Работаю

в профессиональных программах Adobe After

Effects, Vegas Pro, Adobe Photoshop. К проектам своих

заказчиков подхожу творчески и, так

сказать, с душой! Применяю все свои

знания, навыки, опыт. Как результат -

довольные клиенты.

В настоящее время продолжаю обучение в

школе видео по другим специализациям,

тем самым повышаю свой профессиональный

уровень.

Поручите мне выполнить Ваш проект и Вы убедитесь,

что не зря потратили свои деньги!