Монтаж видео
Закончил школу видео по специальности "видеомонтаж
(After Effects)" у ведущего в данном направлении преподавателя
Алексея Радонец. Освоил принципы работы с видео, фото, музыкой. Работаю
в профессиональных программах Adobe After
Effects, Vegas Pro, Adobe Photoshop. К проектам своих
заказчиков подхожу творчески и, так
сказать, с душой! Применяю все свои
знания, навыки, опыт. Как результат -
довольные клиенты.
В настоящее время продолжаю обучение в
школе видео по другим специализациям,
тем самым повышаю свой профессиональный
уровень.
Поручите мне выполнить Ваш проект и Вы убедитесь,
что не зря потратили свои деньги!
Портфолио
- New TAXI.33 просмотра
- TATTOO салон.32 просмотра
- День Свадьбы. Красивое слайд шоу.30 просмотров