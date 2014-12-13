Добрый день.В общем это обычный мониторинг игрового сайта Движок не скажу.Потому что не знаю. Сайт на который надо натянуть cstrike-liga.ru Пример как сайт должен выглядеть после верстки http://images.vfl.ru/ii/1423642571/c78ae7b8/7750287.jpg Прошу вас ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток.Необходим дизайн для простенького мониторинга игровых серверов cstrike-liga.ru Время выполнения и ваши сроки.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток.Необходим новостной скрипт.С выводом их на главную страницу.Подгон под дизайн сайта Функции чтоб был проще.Редактирование,удаление,добавление.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Добрый вечер не получается поставить форум на сервер 500 ошибка php интегрирован при переходе по домену для установки перекидывает на IIS7 все необходимые модули установлены порт октрыт в чем проблема может быть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Доброго времени суток.Необходим скрипт турнирной таблицы с возможностью добавления команд принцип футбольной таблицы только с понятиями cs кол во игр побед поражений количество выигранных раундов кол во проигранных раундов кол во набранных очков.С принципом переходов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад