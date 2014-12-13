olegbefis

Олег Юрченко olegbefis

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка PSD шаблона и натянуть на движок.

    Добрый день.В общем это обычный мониторинг игрового сайта Движок не скажу.Потому что не знаю. Сайт на который надо натянуть cstrike-liga.ru Пример как сайт должен выглядеть после верстки http://images.vfl.ru/ii/1423642571/c78ae7b8/7750287.jpg Прошу вас ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новостной скрипт.

    Доброго времени суток.Необходим новостной скрипт.С выводом их на главную страницу.Подгон под дизайн сайта Функции чтоб был проще.Редактирование,удаление,добавление.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка форума на windows 2008 r-2

    $5

    Добрый вечер не получается поставить форум на сервер 500 ошибка php интегрирован при переходе по домену для установки перекидывает на IIS7 все необходимые модули установлены порт октрыт в чем проблема может быть.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт турнирной таблицы для counter-strike 1.6

    $40

    Доброго времени суток.Необходим скрипт турнирной таблицы с возможностью добавления команд принцип футбольной таблицы только с понятиями cs кол во игр побед поражений количество выигранных раундов кол во проигранных раундов кол во набранных очков.С принципом переходов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Скрипт турнирной таблицы для counter-strike 1.6
Спасибо за работу.
Все сделано как положено.Немного не в срок но я доволен.
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