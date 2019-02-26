Системный администратор нагруженных серверов Linux
Удаленный системный администратор серверов Linux CentOS / RHEL / OpenVZ.
Администрирование на постоянной основе (поддержка, мониторинг, удаленные бэкапы).
Оптимизация серверов для быстрой работы под большой нагрузкой, масштабирование. Отражение DDoS-атак. Поддержка нагруженных проектов.
Юр.лицо (заключение договора с физическими или юридическими лицами, белая оплата через банк или webmoney).
Отзывы на free-lance.ru: https://www.fl.ru/users/olemskoi/opinions/?from=emp&period=0#op_head
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Системное администрирование
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