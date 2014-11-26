Образование Ташкентский архитектурно-строительный институт

Архитектурный, Дизайн архитектурной среды

Опыт работы 6 лет

Август 2013 — Май 2014

AVANT дизайн студия

Дизайнер интерьеров

разработка дизайн концепции интерьеров, фасадов, ландшафтов. Составление рабочих чертежей, выезд на обмеры, общение с заказчиком, подбор материалов.

Октябрь 2010 — Июль 2013

дизайнер интерьеров

разработка дизайн концепции интерьеров, фасадов, ландшафтов. Составление рабочих чертежей, выезд на обмеры, общение с заказчиком, подбор материалов.

Апрель 2007 — Август 2012

учебный центр Alfakom

Преподаватель 3d Max,AutoCad

Обучение специализированным программам, а также разработка учебного плана к курсам.

Январь 2009 — Август 2009

Gaudi Decor дизайн студия

Дизайнер интерьеров

Разработка и визуализация интерьеров, фасадов зданий. Составление чертежей, общение с клиентом, выезд на обмеры, подбор материалов.