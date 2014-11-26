Образование Ташкентский архитектурно-строительный институт
Архитектурный, Дизайн архитектурной среды
Опыт работы 6 лет
Август 2013 — Май 2014
AVANT дизайн студия
Дизайнер интерьеров
разработка дизайн концепции интерьеров, фасадов, ландшафтов. Составление рабочих чертежей, выезд на обмеры, общение с заказчиком, подбор материалов.
Октябрь 2010 — Июль 2013
дизайнер интерьеров
разработка дизайн концепции интерьеров, фасадов, ландшафтов. Составление рабочих чертежей, выезд на обмеры, общение с заказчиком, подбор материалов.
Апрель 2007 — Август 2012
учебный центр Alfakom
Преподаватель 3d Max,AutoCad
Обучение специализированным программам, а также разработка учебного плана к курсам.
Январь 2009 — Август 2009
Gaudi Decor дизайн студия
Дизайнер интерьеров
Разработка и визуализация интерьеров, фасадов зданий. Составление чертежей, общение с клиентом, выезд на обмеры, подбор материалов.