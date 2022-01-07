olgabovyka

Требуется разработка дизайн-макета лендинга для ИП в сфере веб-разработки. Включить в проект попапы и другие элементы интерфейса. Работа должна быть выполнена в Figma.
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Необходимо разработать дизайн-макет лендинга для ИП в сфере веб-разработки с использованием Figma. Включить создание попапов для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная проработка всех элементов интерфейса.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо разработать редизайн сайта курсов иностранных языков BAC. Используйте фирменные цвета и логотип для создания макетов главной страницы, адаптивного дизайна для планшетов и мобильных устройств, а также макета внутренней страницы и мобильного приложения. Проект должен быть выполнен в Figma.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Требуется разработать и наполнить контентом презентацию для новой информационной системы. Тематика презентации - система обработки обратной связи с использованием искусственного интеллекта. Контент будет предоставлен заказчиком.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад