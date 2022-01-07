olgabovyka

Ольга olgabovyka

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ольга Бовыка - разработка программного обеспечения
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн лендинга для веб-мастера (Figma)

    $150

    Необходимо разработать дизайн-макет лендинга для ИП в сфере веб-разработки с использованием Figma. Включить создание попапов для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная проработка всех элементов интерфейса.

    Figma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта курсов иностранных языков BAC

    $250

    Необходимо разработать редизайн сайта курсов иностранных языков BAC. Используйте фирменные цвета и логотип для создания макетов главной страницы, адаптивного дизайна для планшетов и мобильных устройств, а также макета внутренней страницы и мобильного приложения. Проект должен быть выполнен в Figma.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн презентации

    $25

    Требуется разработать и наполнить контентом презентацию для новой информационной системы. Тематика презентации - система обработки обратной связи с использованием искусственного интеллекта. Контент будет предоставлен заказчиком.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга для веб-мастера (Figma)
Figma
Отличный заказчик, рад постоянному сотрудничеству!
Великолепно! Как всегда - качественно, в срок, креативно. Всем рекомендую Александра!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта курсов иностранных языков BAC
Figma
Рад нашему сотрудничеству! спасибо!
Дизайн, сделанный Александром, продуман, учтены все наши требования и замечания. Каждое решение дизайнер объяснил в дизайн-описании к проекту, никаких замечаний нет. Спасибо!!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Дизайн презентации
Как всегда, всё круто, спасибо!)
Заказ выполнен креативно и в срок, всем довольны!
Ответный отзыв