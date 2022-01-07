olgabovyka

Необходимо разработать редизайн сайта курсов иностранных языков BAC. Используйте фирменные цвета и логотип для создания макетов главной страницы, адаптивного дизайна для планшетов и мобильных устройств, а также макета внутренней страницы и мобильного приложения. Проект должен быть выполнен в Figma.