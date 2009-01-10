olgabutko

Ольга olgabutko

 
71 годРоссия/Нижний Тагил
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка БД (Access, 1С); создание сайтов,Web-приложений (Mysql,PHP,flash

Проектирование баз данных, разработка прикладных программ, Web-приложений, адаптация 1С v7 и v8, разработка конфигураций средствами 1С v8. Создание сайтов с использованием PHP+MySQL, Flash. Имею сертификат "1с-профессионал".

Мои проекты за последние годы:

"Учет реализация сжиженного газа населению"-работает в нескольких городах

БД "Прием заявок в аварийно-диспетчерской службе горгаза"

конфигурация на базе 1С v8 - "База данных студентов колледжа" - работает в 2-хколледжах

Бд "Библиотека колледжа"

БД "Учебная часть колледжа" - работает в 2-хколледжах

БД "Учет в аптеке"

БД "Кадровое агентство" и т.д.

PHPMySQLFlash
Отзывы заказчиков
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Курсовая - БД в Access.
Все было выполнено очень хорошо! Приятно было общаться. Очень ответственный исполнитель. Рекомендую!
Очень признательна за поддержку в освоении сервиса веблансеров, понимание и доброжелательность! Все договоренности соблюдены, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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