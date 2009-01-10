Разработка БД (Access, 1С); создание сайтов,Web-приложений (Mysql,PHP,flash
Проектирование баз данных, разработка прикладных программ, Web-приложений, адаптация 1С v7 и v8, разработка конфигураций средствами 1С v8. Создание сайтов с использованием PHP+MySQL, Flash. Имею сертификат "1с-профессионал".
Мои проекты за последние годы:
"Учет реализация сжиженного газа населению"-работает в нескольких городах
БД "Прием заявок в аварийно-диспетчерской службе горгаза"
конфигурация на базе 1С v8 - "База данных студентов колледжа" - работает в 2-хколледжах
Бд "Библиотека колледжа"
БД "Учебная часть колледжа" - работает в 2-хколледжах
БД "Учет в аптеке"
БД "Кадровое агентство" и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Прием заявок в газовой аварийно-диспетчерск.службе106 просмотров
- Конфигурация 1С v8 БД "Студенты колледжа"131 просмотр
- Библиотека колледжа101 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Все было выполнено очень хорошо! Приятно было общаться. Очень ответственный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень признательна за поддержку в освоении сервиса веблансеров, понимание и доброжелательность! Все договоренности соблюдены, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.