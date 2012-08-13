olgertlv

Фёдоров olgertlv

 
36 летЛатвия/Рига
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Wordpress promo

    Требуется программист который сможет с программировать промо страницу на ворд-прессе. Тема есть, необходимо поменять модули местами. Шаблон, как должен выглядит окончательный вариант вышлем.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интерактивная мировая карта

    Разработать или адаптировать уже существующие решение интерактивной мировой карты. Карта должна дробится: Континент-Страна - Регионы (более глубокое дробление а также отображение городов - пока не приоритет). Предлагаемый функционал карты позволит: Приближать карту Передвигать карту по всем направлениям ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад