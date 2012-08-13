Требуется программист который сможет с программировать промо страницу на ворд-прессе. Тема есть, необходимо поменять модули местами. Шаблон, как должен выглядит окончательный вариант вышлем.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Требуется программист который сможет с программировать промо страницу на ворд-прессе. Тема есть, необходимо поменять модули местами. Шаблон, как должен выглядит окончательный вариант вышлем.
Разработать или адаптировать уже существующие решение интерактивной мировой карты. Карта должна дробится: Континент-Страна - Регионы (более глубокое дробление а также отображение городов - пока не приоритет). Предлагаемый функционал карты позволит: Приближать карту Передвигать карту по всем направлениям ...