Веб-дизайнер, проектировщик взаимодействия
Я создаю дизайн лендингов (посадочных страниц), интернет-магазинов и веб-сервисов.
Сделаю лендинг под ключ.
Интструменты, которые я использую
Adobe Photoshop, Experience Design, Illustrator, After Effects;
Figma, Zeplin, Invision, Moqups (с помощью этих инструментов прототипирования вы можете отправлять мне комментарии с вашим мнением о макете, так на его создание времени уйдет меньше).
Этапы работы
- Определяю потребности пользователей (через маркетинговые исследования, условных персонажей, сегментацию целевой аудитории) и цели сайта, которые вы укажите в брифе. Если нет брифа, то проводим интервью по Skype.
- Учитываю требования к контенту при проектировании информационной архитектуры;
Для каждого проекта провожу дизайн спринт, чтобы выстроить иерархию сайта;
- Пишу пользовательские сценарии (для многостраничных сайтов);
- Создаю прототип(ы) сайта;
- Только потом я оформляю дизайн сайта, чтобы он был не просто красивым, но и приносил
- Подготавливаю макет к верстке: отправляю исходные фотографии, шрифты, style guide и свои заметки для верстальщика.
прибыль заказчику и решал проблемы пользователей;
фотографии из Pinterest для вдохновляющего плаката (moodboard). Это займет не более 5 минут,
поэтому даже занятые заказчики смогут принять участие. Этот этап подробнее
обсудим после заполнения брифа.
Лендинг (посадочная страница под ключ)
Если вам нужен рабочий лендинг за 8—10 дней с адаптивом,
то обращайтесь ко мне.
Дополнительные навыки
- Делаю ретушь фотографий и создаю баннеры для сайтов;
- Я свободно разговариваю на английском и греческом языках. Я знаю профессиональную лексику,
поэтому могу учавствовать на международных проектах, ввести переговоры;
- Пишу тексты для сайтов, дизайн которых я проектирую.
Предоплата 50% процентов. Отправляю сообщения с материалами (например, прототип сайта)
о каждом этапе своей работы, который вы утверждаете или нет.
Мои колешьки:
4693 9575 5080 1299
4276 3000 4849 7781
Отправляю смету в течение суток с момента обращения. Цена проекта всегда остается неизменной.
Отвечаю на сообщения в течение 15 минут с 08:00 до 17:00
по московскому времени (понедельник—пятница).
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