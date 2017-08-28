olya_woah

Ольга olya_woah

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн для людей

Веб-дизайнер, проектировщик взаимодействия

Я создаю дизайн лендингов (посадочных страниц), интернет-магазинов и  веб-сервисов.

Сделаю лендинг под ключ. 

Интструменты, которые я использую

Adobe Photoshop, Experience Design, Illustrator, After Effects;

Figma, Zeplin, Invision, Moqups (с помощью этих инструментов прототипирования вы можете отправлять мне комментарии с вашим мнением о макете, так на его создание времени уйдет меньше).

Этапы работы

  • Определяю потребности пользователей (через маркетинговые исследования, условных персонажей, сегментацию целевой аудитории) и цели сайта, которые вы укажите в брифе. Если нет брифа, то проводим интервью по Skype.
  • Учитываю требования к контенту при проектировании информационной архитектуры; 

    Для каждого проекта провожу дизайн спринт, чтобы выстроить иерархию сайта;

  • Пишу пользовательские сценарии (для многостраничных сайтов);
  • Создаю прототип(ы) сайта;
  • Только потом я оформляю дизайн сайта, чтобы он был не просто красивым, но и приносил

    • прибыль заказчику и решал проблемы пользователей;

  • Подготавливаю макет к верстке: отправляю исходные фотографии, шрифты, style guide и свои заметки для верстальщика.

Чтобы точно попасть в ваши ожидания и понять ваш вкус, помимо брифа, я прошу заказчиков прислать

фотографии из Pinterest для вдохновляющего плаката (moodboard). Это займет не более 5 минут,

поэтому даже занятые заказчики смогут принять участие.  Этот этап подробнее

обсудим после заполнения брифа. 

Лендинг (посадочная страница под ключ)

Если вам нужен рабочий лендинг за 8—10  дней с адаптивом,

то обращайтесь ко мне.

Дополнительные навыки

  • Делаю ретушь фотографий и создаю баннеры для сайтов;
  • Я свободно разговариваю на английском и греческом языках. Я знаю профессиональную лексику,

    поэтому могу учавствовать на международных проектах, ввести переговоры;

  • Пишу тексты для сайтов, дизайн которых я проектирую.

Опата проектов

Предоплата 50% процентов. Отправляю сообщения с материалами (например, прототип сайта)

о каждом этапе своей работы, который вы утверждаете или нет.

Мои колешьки:

4693 9575 5080 1299

4276 3000 4849 7781

Отправляю смету в течение суток с момента обращения. Цена проекта всегда остается неизменной. 

Отвечаю на сообщения в течение 15 минут с 08:00 до 17:00

по московскому времени (понедельник—пятница).

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Дизайн лендингаДизайн сайтаТексты для сайтаFigmaIllustratorPhotoshopAfter EffectsБаннер для сайтаПрототип сайтаРетушь фотоМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Arthouse3D
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта
Все что требуется от исполнителя было сделано.Было приятно работать, так как исполнитель проявлял инициативу и все грамотно сделал.Очень креативный подход и азарт к работе.Рекомендуем!
Александр чётко поставил задачу, рассказал о целях сайта, своих ожиданиях. Во время работы не возникло никак проблем. Оплатил работу своевременно. Спасибо, буду рада сотрудничать еще.
Ответный отзыв
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 отзывов
$60
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Landing Page по выкупу автомобилей
Качественное выполнение работы, сроки соблюдены. Рекомендую.
Антон был всегда на связи, предоставил все необходимые материалы и оплатил работу без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Ретушь 5 фото - мужской портрет
Ольга оперативно и качественно выполнила задачу. Рекомендую к сотрудничеству!
Чётко поставленная задача, а также своевременная выплата. Спасибо Алексею, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв