Дизайн для людей

Веб-дизайнер, проектировщик взаимодействия

Я создаю дизайн лендингов (посадочных страниц), интернет-магазинов и веб-сервисов.

Сделаю лендинг под ключ.

Интструменты, которые я использую

Adobe Photoshop, Experience Design, Illustrator, After Effects;

Figma, Zeplin, Invision, Moqups (с помощью этих инструментов прототипирования вы можете отправлять мне комментарии с вашим мнением о макете, так на его создание времени уйдет меньше).

Этапы работы

Определяю потребности пользователей (через маркетинговые исследования, условных персонажей, сегментацию целевой аудитории) и цели сайта, которые вы укажите в брифе. Если нет брифа, то проводим интервью по Skype.

Учитываю требования к контенту при проектировании информационной архитектуры; Для каждого проекта провожу дизайн спринт, чтобы выстроить иерархию сайта;

Пишу пользовательские сценарии (для многостраничных сайтов);

Создаю прототип(ы) сайта;

Только потом я оформляю дизайн сайта, чтобы он был не просто красивым, но и приносил

прибыль заказчику и решал проблемы пользователей; Подготавливаю макет к верстке: отправляю исходные фотографии, шрифты, style guide и свои заметки для верстальщика.

фотографии из Pinterest для вдохновляющего плаката (moodboard). Это займет не более 5 минут,

поэтому даже занятые заказчики смогут принять участие. Этот этап подробнее

обсудим после заполнения брифа.

Лендинг (посадочная страница под ключ)

Если вам нужен рабочий лендинг за 8—10 дней с адаптивом,

то обращайтесь ко мне.

Дополнительные навыки

Делаю ретушь фотографий и создаю баннеры для сайтов;

Я свободно разговариваю на английском и греческом языках. Я знаю профессиональную лексику, поэтому могу учавствовать на международных проектах, ввести переговоры;

Пишу тексты для сайтов, дизайн которых я проектирую.

Предоплата 50% процентов. Отправляю сообщения с материалами (например, прототип сайта)

о каждом этапе своей работы, который вы утверждаете или нет.

Мои колешьки:

4693 9575 5080 1299

4276 3000 4849 7781

Отправляю смету в течение суток с момента обращения. Цена проекта всегда остается неизменной.

Отвечаю на сообщения в течение 15 минут с 08:00 до 17:00

по московскому времени (понедельник—пятница).

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