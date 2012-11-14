Профессионал с большой буквы. Полное соблюдение сроков, абсолютно точное соответствие результата поставленному ТЗ. Компетентность и скорость работы просто поразили. Одна из лучших специалистов по верстке, из всех с которыми довелось работать. Обязательно буду сотрудничать с Ольгой в дальнейшем.