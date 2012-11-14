omirosh

Ольга Мирош omirosh

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Верстка, скрипты и веб-программирование

Профессиональные навыки:

- HTML4, CSS3 (стандарт W3C, поддержка браузеров IE 6+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome)

- JS (jQuery, другие js-плагины)

- PHP 4+: CMS (любые кастомные, Wordpress, Joomla), Интернет-магазины

Личные качества - внимательность, быстро вникаю в задачу, аккуратность, соблюдение сроков.

PHPJavascriptWordPressHTMLJoomlajQuery
Отзывы заказчиков
dancer2
Степан 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Верстка 2-х внутренних страниц сайта
Профессионал с большой буквы. Полное соблюдение сроков, абсолютно точное соответствие результата поставленному ТЗ. Компетентность и скорость работы просто поразили. Одна из лучших специалистов по верстке, из всех с которыми довелось работать. Обязательно буду сотрудничать с Ольгой в дальнейшем.
Boont
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка под WordPress
Быстро, качественно, без лишних вопросов! Поразило на сколько Ольга компетентна! Всем рекомендую!)
PiaR
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
$5
10 баллов
11 лет назад
Сверстать меню или поправить кроссбраузерность
Ольга, профессионал в своем деле! Очень высокое знание программирования и верстки. Рекомендую к сотрудничеству!