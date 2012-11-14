Верстка, скрипты и веб-программирование
Профессиональные навыки:
- HTML4, CSS3 (стандарт W3C, поддержка браузеров IE 6+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome)
- JS (jQuery, другие js-плагины)
- PHP 4+: CMS (любые кастомные, Wordpress, Joomla), Интернет-магазины
Личные качества - внимательность, быстро вникаю в задачу, аккуратность, соблюдение сроков.
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Профессионал с большой буквы. Полное соблюдение сроков, абсолютно точное соответствие результата поставленному ТЗ. Компетентность и скорость работы просто поразили. Одна из лучших специалистов по верстке, из всех с которыми довелось работать. Обязательно буду сотрудничать с Ольгой в дальнейшем.
$25
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно, без лишних вопросов! Поразило на сколько Ольга компетентна! Всем рекомендую!)
$5
10 баллов
11 лет назад
Ольга, профессионал в своем деле! Очень высокое знание программирования и верстки. Рекомендую к сотрудничеству!