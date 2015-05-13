onelesskiss

Юлия Дьякова onelesskiss

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты, расчеты, чертежи

- Украинский язык и перевод

- Английский язык и перевод

- Чертежи курсовых и дипломных работ (AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks)

- Черчение, проекционное, сборочные, деталировка, аксонометрии

- Начертательная геометрия

- Оцифровка чертежей (AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks)

- Сопротивление материалов (сопромат)

- Строительная механика

- Теоретическая механика (ТМ)

- Теория машин и механизмов (ТММ)

- Теория вероятности

- Математика, весь курс

- Векторизация чертежей (AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks)

- Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (ВСиТИ)

- Разработка товарных знаков, визиток, логотипов