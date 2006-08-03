ooopixaroo

Антонов Владислав ooopixaroo

 
43 годаРоссия/Архангельск
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Имеем постоянно нужду в программистах

  • XML верстка скриптов для интернет магазина.

    $1000

    Существует магазин на основе www.digiseller.ru скриптах, хотелось бы сделать функционал как у PLATI.RU . Шаблоны и прочее есть. Также необходимо дописать несколько модулей на PHP или иных языках программирования (по выводу на страницу отдельных позиций.)

    PHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для автоматической проверки данных из Excel

    $50

    Есть файл Excel с одной колонкой (CVS) в котором в колонку набиты коды Скрипт должен заходить по адресу www.plaync.com (зарегистрированным пользователем) и выбирать USE SERIAL CODE. Далее I'm not sure. туда вводится строка из файла EXCEL ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта Webmex

    $100

    Требуется сделать дизайн для сайта (двойной, то бишь двух видов), и чтобы при заходе на сайт отображался то один дизайн, то другой. Подробней в личке

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется написать бота под покеррум

    $100

    Алгоритм есть, нужен программист. Работа на 1-2 месяца с обкаткой. Возможны бонусы с оплатой. Интеграция некторых программ в бота. Клиент покеррума - виндовс программа. Есть уже прога которая собирает статистику с покеррума, можно на ее основе ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта

    $250

    Сайт. Тематика гостиницы. Сайт писан на MAMBA. Нужно доделать некоторые вещи, дизайн и фукционал. сайт hostels.xpedia.ru

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно создать СOOKIE или по-другому

    $50

    На Plati.ru есть магазин. Нужно - при заходе на мой сайт, вызывался скрипт, который, при последущем заходе на Плати.ру в определенных разделах виделись только определенные продавцы, а другие не виделись!

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт сбора информации с разных страниц.

    $100

    Требуется. Создание скрипта (административной части и пользовательской) Админка - ввод информации (четыре поля или 5-6) Пользовательский - в зависимости от того что в первом поле идет на сайт (чужой) и парсит часть страницы (цифры) , преобразует их ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт оплаты Скайп через группу

    $250

    Требуется написать скрипт который будет пополнять Скайп аккаунт через группу в вебмани. алгоритм есть. Скрипт делится на две части. Этап1 - Приглашение в Скайп-группу Этап 2 - Пополнение аккаунта, находящегося в Скайп группе 1. Приглашение. Окошко с надписью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
21 час назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужно создать СOOKIE или по-другому
Отличный заказчик. Оценка 10. Спасибо!!!
Всё сделано быстро и качественно! Всем рекомендую...
Ответный отзыв
mrkto
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт сбора информации с разных страниц.
Сделал скрипт, получил оплату. Никаких проблем, отличный заказчик.
Очень порядочный человек, умеющий работать в сроки. Выполняет работу качественно, скрипты комментирует. В общем лучшие пожелания... Буду работать с ним и впредь!!
Ответный отзыв