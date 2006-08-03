ooopixaroo

Существует магазин на основе www.digiseller.ru скриптах, хотелось бы сделать функционал как у PLATI.RU . Шаблоны и прочее есть. Также необходимо дописать несколько модулей на PHP или иных языках программирования (по выводу на страницу отдельных позиций.)
- $1000HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть файл Excel с одной колонкой (CVS) в котором в колонку набиты коды Скрипт должен заходить по адресу www.plaync.com (зарегистрированным пользователем) и выбирать USE SERIAL CODE. Далее I'm not sure. туда вводится строка из файла EXCEL ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн для сайта (двойной, то бишь двух видов), и чтобы при заходе на сайт отображался то один дизайн, то другой. Подробней в личкеДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Алгоритм есть, нужен программист. Работа на 1-2 месяца с обкаткой. Возможны бонусы с оплатой. Интеграция некторых программ в бота. Клиент покеррума - виндовс программа. Есть уже прога которая собирает статистику с покеррума, можно на ее основе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Сайт. Тематика гостиницы. Сайт писан на MAMBA. Нужно доделать некоторые вещи, дизайн и фукционал. сайт hostels.xpedia.ruСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
На Plati.ru есть магазин. Нужно - при заходе на мой сайт, вызывался скрипт, который, при последущем заходе на Плати.ру в определенных разделах виделись только определенные продавцы, а другие не виделись!Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Требуется. Создание скрипта (административной части и пользовательской) Админка - ввод информации (четыре поля или 5-6) Пользовательский - в зависимости от того что в первом поле идет на сайт (чужой) и парсит часть страницы (цифры) , преобразует их ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Требуется написать скрипт который будет пополнять Скайп аккаунт через группу в вебмани. алгоритм есть. Скрипт делится на две части. Этап1 - Приглашение в Скайп-группу Этап 2 - Пополнение аккаунта, находящегося в Скайп группе 1. Приглашение. Окошко с надписью ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад