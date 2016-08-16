Верстка страницы, десктоп и мобильная версия. Макеты находятся на Zeplin. Дедлайн: 16:00, 02 сентября Дизайн во вложении.
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
Смонтировать динамичный ролик не более 1 минуты с видео, снятых на гоупро, положить на музыку (песня в примере). Без эффектов, без сложного монтажа—главное динамично. Пример не очень удачной самостоятельной попытки по линку: https://www.instagram.com/p/BRSwptdA8fP/ Сделать в ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для этого сайта: http://iloveasia.travel/ Там есть какой-то сейчас, но он очень плохой. Нам нравится мобильный сайт zendesk.com Можно также по примеру interpidtravel.comДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Здравствуйте, нужна одна инфографика с рассчетом того, что будет поститься на сайт и на Фейсбук страничку, поэтому должна читаться хорошо после их (Фейсбук) компрессии (а также с мобильных устройств, если это возможно). ...Презентации10 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Ореста, как заказчика. Легкая коммуникация при обсуждении тех задания, своевременная оплата и в результате быстро реализованный проэкт. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо! Вовремя и качественно!
$150
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Оресту за интересный проект, приятно было поработать! Было составлено четкое ТЗ к проекту, Орест всегда был на связи, произвел быструю оплату. Очень хороший заказчик всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все было идеально, вовремя и максимально качественно! Категорически рекомендуем!