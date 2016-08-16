orko

Орест Билоус orko

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Смонтировтаь динамичный ролик на 1 мин

    Смонтировать динамичный ролик не более 1 минуты с видео, снятых на гоупро, положить на музыку (песня в примере). Без эффектов, без сложного монтажа—главное динамично. Пример не очень удачной самостоятельной попытки по линку: https://www.instagram.com/p/BRSwptdA8fP/ Сделать в ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Инфографика

    $40

    Здравствуйте, нужна одна инфографика с рассчетом того, что будет поститься на сайт и на Фейсбук страничку, поэтому должна читаться хорошо после их (Фейсбук) компрессии  (а также с мобильных устройств, если это возможно). ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

VitalBattle
Виталий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Смонтировтаь динамичный ролик на 1 мин
Рекомендую Ореста, как заказчика. Легкая коммуникация при обсуждении тех задания, своевременная оплата и в результате быстро реализованный проэкт. Приятно было сотрудничать.
Все отлично, спасибо! Вовремя и качественно!
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svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Сделать макет мобильного сайта для программистов
Спасибо Оресту за интересный проект, приятно было поработать! Было составлено четкое ТЗ к проекту, Орест всегда был на связи, произвел быструю оплату. Очень хороший заказчик всем рекомендую к сотрудничеству!
Все было идеально, вовремя и максимально качественно! Категорически рекомендуем!
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