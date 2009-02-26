Нескольким сайтам по продаже женских товаров требуется для тех. поддержки и развития человек с необязательно глубокими познаниями дизайнера, контент-менеджера, верстальщика. Стоит задача превращения ресурсов в женские журналы. Необходима возможность хотя бы раз в неделю появляться ...
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Ответный отзыв
Отличная работа!