osaul

Олег osaul

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется специалист широкого профиля в Москве

    Нескольким сайтам по продаже женских товаров требуется для тех. поддержки и развития человек с необязательно глубокими познаниями дизайнера, контент-менеджера, верстальщика. Стоит задача превращения ресурсов в женские журналы. Необходима возможность хотя бы раз в неделю появляться ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватный проект для AlexsimA

    $30

    Сейчас срочно нужен: баннер 600x200px весом не более 80Kb формат gif или flash на zaycev.net Хотят без обнаженной груди, пример того что их устраивает plus.... прилагаю. Наши примеры http://weblancer.net/users/Anti_tmb/portfolio/501682.html#item ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Флэш баннер

    $30

    Баннер 600x200px весом не более 80Kb формат gif или flash по препаратам для увеличения женской груди МАКСИБЮСТна zaycev.net. Площадка не разрешает фото обнаженной груди. В баннере должно быть общ. фото продуктов ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Флэш баннер
Все четко, оперативно, незамедлительная оплата. Рекомендую!
Отличная работа.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для AlexsimA
HTML
Олег! Очень порядочный и честный человек. Четко излагает задание. Не придирчив. Платит! Идеал заказчика! Успехов Вам, Олег!
Отличная работа!
Ответный отзыв