Создать землестроительную схему для участка 1770 кв.м. Необходимо разделить территорию на сетку 10*10, указать топографическую высоту и запроектированную высоту работ. Обозначить расчеты площади, линии перехода между наполнением и удалением почвы, а также заштриховать район наполнения. Чертеж должен быть в отдельных слоях с сохранением оригинальных цветов.
Здравствуйте!
Я представляю иностранную кампанию оказывающую услуги ландшафтного проектирования ( подробнее написать что)
Меня интересуют специалисты, работающие с проектами (написать какими) и владеющими следующими программами (Автокад и еще какие).
Нам нужны сотрудники , фрилансеры, которые от нас будут получать задания, которые необходимо будет выполнить в определенные сроки.
Если сотрудник нас устроит, то такая работа будет поступать от нас , практически на постоянной основе.
От Вас нам необходимо резюме, с описанием навыков, которыми Вы владеете, программами, с которыми Вы работаете. Также информация о том ,
являетесь Вы ИП или Самозанятым.
Резюме отправляйте на электронную почту : [email protected]
- $25Ландшафтный дизайннет заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется разработка землестроительной схемы для небольшого парка, включающего детские качели и озеленение. Необходимо подготовить участок под строительство с учетом всех технических требований и особенностей ландшафтного дизайна.Ландшафтный дизайн1 заявкаЗакрыт3 года назад