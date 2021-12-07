oshkanova

Вера oshkanova

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Нир Моше

Здравствуйте!

Я представляю иностранную кампанию оказывающую услуги ландшафтного проектирования ( подробнее написать что)

Меня интересуют специалисты, работающие с проектами (написать какими) и владеющими следующими программами (Автокад и еще какие).

Нам нужны сотрудники , фрилансеры, которые от нас будут получать задания, которые необходимо будет выполнить в определенные сроки.

Если сотрудник нас устроит, то такая работа будет поступать от нас , практически на постоянной основе.

От Вас нам необходимо резюме, с описанием навыков, которыми Вы владеете, программами, с которыми Вы работаете. Также информация о том ,

являетесь Вы ИП или Самозанятым.

Резюме отправляйте на электронную почту : [email protected]

  • Землестроительная схема (подготовка участка под строительство

    $25

    Создать землестроительную схему для участка 1770 кв.м. Необходимо разделить территорию на сетку 10*10, указать топографическую высоту и запроектированную высоту работ. Обозначить расчеты площади, линии перехода между наполнением и удалением почвы, а также заштриховать район наполнения. Чертеж должен быть в отдельных слоях с сохранением оригинальных цветов.

    Ландшафтный дизайннет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Землестроительная схема

    $25

    Требуется разработка землестроительной схемы для небольшого парка, включающего детские качели и озеленение. Необходимо подготовить участок под строительство с учетом всех технических требований и особенностей ландшафтного дизайна.

    Ландшафтный дизайн1 заявка
    Закрыт
    3 года назад