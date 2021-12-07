Нир Моше

Здравствуйте!

Я представляю иностранную кампанию оказывающую услуги ландшафтного проектирования ( подробнее написать что)

Меня интересуют специалисты, работающие с проектами (написать какими) и владеющими следующими программами (Автокад и еще какие).

Нам нужны сотрудники , фрилансеры, которые от нас будут получать задания, которые необходимо будет выполнить в определенные сроки.

Если сотрудник нас устроит, то такая работа будет поступать от нас , практически на постоянной основе.

От Вас нам необходимо резюме, с описанием навыков, которыми Вы владеете, программами, с которыми Вы работаете. Также информация о том ,

являетесь Вы ИП или Самозанятым.

Резюме отправляйте на электронную почту : [email protected]