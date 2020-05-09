Добрый день. Я являюсь системным программистом - занимаюсь разработкой веб приложений и сайтов на самых востребованный языках - php, js, c#, pyton.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Java
Очень рекоменду для. сотрудничества! Адекватные цены. Ответы на все вопросы. Все четко и аккуратно!!!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик