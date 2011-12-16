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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
12 лет назад
Олег, спасибо! Все операвтино сделал, раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, своевременная оплата, и грамотная постановка задачи!
$10
10 баллов
12 лет назад
Все сделано быстро и очень четко с первого раза.
$50
10 баллов
12 лет назад
Высшая оценка! Исключительно понятливый и корректный исполнитель. Сразу уточнил некоторые вопросы, которые мне не пришли изначально в голову и с которыми я столкнулся бы в процессе использования скрипта. Задача была выполнена оригинально и со знанием дела. Работу выполнил даже раньше указанных сроков. Рекомендую и сам надеюсь неоднократно пользоваться его услугами. Спасибо Олег!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик и замечательный человек. Грамотное постановка ТЗ и своевременная оплата. Полностью доволен сотрудничеством и надеюсь на его продолжение)