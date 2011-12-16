oslab

Олег oslab

 
34 годаРоссия/Белгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Разработка сайтов, web-приложений

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Отзывы заказчиков
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
12 лет назад
Свертстать и поставить на ModX CMS
Олег, спасибо! Все операвтино сделал, раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, своевременная оплата, и грамотная постановка задачи!
Ответный отзыв
michail
Михаил 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Форма обратной связи для сайта
Все сделано быстро и очень четко с первого раза.
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Ответный отзыв
medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Система комментариев
Высшая оценка! Исключительно понятливый и корректный исполнитель. Сразу уточнил некоторые вопросы, которые мне не пришли изначально в голову и с которыми я столкнулся бы в процессе использования скрипта. Задача была выполнена оригинально и со знанием дела. Работу выполнил даже раньше указанных сроков. Рекомендую и сам надеюсь неоднократно пользоваться его услугами. Спасибо Олег!
Ответственный заказчик и замечательный человек. Грамотное постановка ТЗ и своевременная оплата. Полностью доволен сотрудничеством и надеюсь на его продолжение)
Ответный отзыв