Высшая оценка! Исключительно понятливый и корректный исполнитель. Сразу уточнил некоторые вопросы, которые мне не пришли изначально в голову и с которыми я столкнулся бы в процессе использования скрипта. Задача была выполнена оригинально и со знанием дела. Работу выполнил даже раньше указанных сроков. Рекомендую и сам надеюсь неоднократно пользоваться его услугами. Спасибо Олег!