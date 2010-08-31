Быстро, четко, вежливо- изготовлена стр После чего запрошена оплата. Оплата мной отсрочена, т.к первоначальная договоренность стр+ обязательное продвижение. Которое было обещанно в течении суток- но увы нет до сих пор! В итоге работа не выполнена, т.к без продвижки заказ смысла не имел, о чем было изначально мной сказано Потеряно время!!!