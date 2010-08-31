ostLain

Энни ostLain

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ

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    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$30
2 балла
10 лет назад
Сайт под ключ с продвижением
Хороший заказчик.
Быстро, четко, вежливо- изготовлена стр После чего запрошена оплата. Оплата мной отсрочена, т.к первоначальная договоренность стр+ обязательное продвижение. Которое было обещанно в течении суток- но увы нет до сих пор! В итоге работа не выполнена, т.к без продвижки заказ смысла не имел, о чем было изначально мной сказано Потеряно время!!!
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